Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в итальянском городе Милан.

Наградой казахстанские спортсмены отметились в эстафете. «Бронзу» стране принесли Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко, Адиль Галиахметов, который, кстати, является уроженцем ЗКО.

Первое место заняла Италия. Следом на финише была Канада.

Добавим, что на Азиатских играх-2025 казахстанские шорт-трекисты завоевали «золото». В медальном зачете Казахстан завершила Азиаду на четвертом месте, завоевав 20 медалей, в том числе четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых. Медальный зачет выиграла команда Китая, завоевавшая 85 наград (32 золотые, 27 серебряных и 26 бронзовых). У Южной Кореи второе место и 45 медалей - (16, 15, 14), а замкнула топ-3 Япония - 37 наград (10, 12, 15).