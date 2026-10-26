Казахстанцы перевели 58,3 млрд тенге пенсионных накоплений частным компаниям

По данным Data Hub, в сентябре казахстанцы перевели из ЕНПФ частным управляющим инвестиционными портфелями (УИП) 58,3 миллиарда тенге. Это в 5,1 раза больше, чем в августе. Также в сентябре было совершено 39,8 тысяч переводов — в 3,1 раза больше, чем месяцем ранее. Число вкладчиков, которые передали свои накопления частным компаниям, увеличилось втрое и достигло 36,7 тысяч человек.

В среднем на одного вкладчика пришлось 1,1 перевода. Аналитики объясняют это тем, что пенсионные накопления можно распределять между несколькими управляющими компаниями. Сентябрьские показатели стали рекордными с января 2021 года — с момента, когда появилась возможность переводить пенсионные накопления в УИП. В июне объем и количество переводов также заметно увеличились, после чего оставались примерно на том же уровне еще два месяца. Поэтому нынешний скачок произошел на фоне и без того высоких показателей.

Одной из причин роста могли стать изменения в законодательстве. 7 сентября вкладчикам ЕНПФ разрешили переводить частным управляющим все пенсионные накопления. Ранее для обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) действовало ограничение: передать в управление можно было не более 50% средств.

Еще одно важное изменение произошло 6 июня. Тогда пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений на покупку жилья и лечение повысили сразу на 79% и более. В результате перевод средств в УИП стал одним из немногих доступных способов распоряжаться пенсионными накоплениями.