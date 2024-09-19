В рейтинге стран по заработной плате Казахстан оказался на 67-м месте из 96 стран в мире. Среднемесячная заработная плата в стране составила 582,4 долларов США.

Казахстанцы зарабатывают больше, чем россияне, белорусы и азербайджанцы

На сайте ranking.kz опубликовали данные, в которых говорится о самых высоких зарплатах в разных странах мира, а также о заработных платах в разрезе городов Казахстана.

По состоянию на 16 сентября этого года, согласно данным Numbeo, в рейтинге стран по заработной плате Казахстан оказался на 67-м месте из 96 стран в мире. Среднемесячная заработная плата в стране составила 582,4 доллара США.

Самая высокая заработная плата в мире была зафиксирована в Швейцарии: 7,2 тысячи долларов США в месяц. На второй и третьей строчках рейтинга расположились Люксембург и США: 5,8 тысячи и 4,5 тысячи долларов США соответственно.

Тем временем самые низкие заработные платы были отмечены на Кубе (37,6 долларов США), в Египте (146,5 долларов США) и в Пакистане (180,9 долларов США).

Среди стран СНГ в Армении и Молдове заработная плата выше, чем в РК: 608,1 и 599,5 долларов США соответственно. Ниже, чем в Казахстане, заработные платы в России, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане и Украине (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус).

Среди рассматриваемых крупных городов мира средняя заработная плата в Алматы составила 678,5 долларов США, в Астане — 584,5 долларов США. Алматы присвоили 238-е, а Астане — 252-е место из 335.

Алматы расположился на третьем месте среди городов стран СНГ. Южная столица уступила места в рейтинге Москве (1,3 тысячи долларов США) и Санкт-Петербургу (854,5 долларов США). Самые низкие заработные платы среди городов стран СНГ были зафиксированы в Бишкеке (352,6 долларов США) Харькове (358,5 долларов США) и Одессе (395,5 долларов США).

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале 2024 года составила 403,3 тысячи тенге, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности — на 1,7%.

В разрезе отраслей наибольшую заработную плату получали работники сферы финансовой и страховой деятельности: 878,7 тысячи тенге — на 23,3% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках расположились горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (797,6 тысячи тенге), а также сектор информации и связи (661,3 тысячи тенге).

Самые низкие заработные платы получали работники таких сфер, как сельское хозяйство (251,3 тысячи тенге), искусство, развлечения и отдых (260,9 тысячи тенге).

В разрезе регионов наибольшая среднемесячная заработная плата была зафиксирована в Атырауской области: 594,4 тысячи тенге. В тройку лидирующих регионов также вошли Мангистауская (579,8 тысячи тенге) и Улытауская (523 тысячи тенге) области. Наименьшая заработная плата наблюдалась в Северо-Казахстанской области: 297,3 тысячи тенге.