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Казахстан изымает из продажи майонез, сладости и масло, сделанные в России

Департаментами комитета проводятся мероприятия по изъятию из обращения вышеуказанной продукции и внесению их в реестр несоответствующих товаров, передает ИА «NewTimes.kz». Несоответствие техническим регламентам и обман потребителей выявлены во время исследования кондитерской и масложировой продукции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по защите прав потребителей МНЭ. «Обман потребителей в Кызылорде выявлен во время реализации майонеза «Оливковый» Махеевъ. При норме 67%, содержание жира в нем составляет 55 %. Также во время реализации майонеза «Саратовский 67%» определено завышенное содержа
Marat
Казахстан изымает из продажи майонез, сладости и масло, сделанные в России
alenka
alenka
Департаментами комитета проводятся мероприятия по изъятию из обращения вышеуказанной продукции и внесению их в реестр несоответствующих товаров, передает ИА «NewTimes.kz». Несоответствие техническим регламентам и обман потребителей выявлены во время исследования кондитерской и масложировой продукции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по защите прав потребителей МНЭ. «Обман потребителей в Кызылорде выявлен во время реализации майонеза «Оливковый» Махеевъ. При норме 67%, содержание жира в нем составляет 55 %. Также во время реализации майонеза «Саратовский 67%» определено завышенное содержание кислотности. В пробе масла сливочного «Крестьянское», реализуемого в Павлодаре, выявлено несоответствие фактической массовой доли жира, влаги, энергетической ценности», — говорится в сообщении. Кроме этого сообщается, что в 8 пробах масложировой продукции были выявлены другие несоответствия техническим регламентам: в пробах майонезов ОАО «Жировой комбинат», в пробе масла подсолнечного «Золотая семечка». Департаментами комитета проводятся мероприятия по изъятию из обращения вышеуказанной продукции и внесению их в реестр несоответствующих товаров. Во время исследования кондитерской продукции в шоколаде «Аленка» было обнаружено превышение дрожжей в 8,5 раз. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы было выявлено, что по микробиологическим показателям данная проба не соответствует регламенту ТС по содержанию дрожжей в продукте, установлено фактическое содержание 470 КОЕ/г, при норме показателя — не более 50 КОЕ/г. Также, в 10 пробах кондитерской продукции были выявлены другие несоответствия техническим регламентам: в пробах кондитерских изделий ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» г. Липецк, ООО «Марс» Московская область, ООО КДВ «Яшкино» Кемеровская область, ЗАО «Русский бисквит» Вологодская область, ООО «Славянка плюс» Белгородская область.

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