Казахстан изымает из продажи майонез, сладости и масло, сделанные в России

Департаментами комитета проводятся мероприятия по изъятию из обращения вышеуказанной продукции и внесению их в реестр несоответствующих товаров, передает ИА «NewTimes.kz». Несоответствие техническим регламентам и обман потребителей выявлены во время исследования кондитерской и масложировой продукции. Об этом сообщает пресс-служба комитета по защите прав потребителей МНЭ. «Обман потребителей в Кызылорде выявлен во время реализации майонеза «Оливковый» Махеевъ. При норме 67%, содержание жира в нем составляет 55 %. Также во время реализации майонеза «Саратовский 67%» определено завышенное содержа