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Социум

Казахстанцы смогут наблюдать частичное затмение Солнца

Оно пройдёт 25 октября. SDO/NASA Частичное солнечное затмение начнётся на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Его будет видно в 89 странах. Луна временно закроет Солнце на 60-80%. Жители Казахстана смогут наблюдать за явлением 25 октября с 15 до 19 часов по времени Астаны. Затмение можно посмотреть и в прямом эфире. Следующее похожее затмение произойдёт в ноябре 2040 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Казахстанцы смогут наблюдать частичное затмение Солнца
Оно пройдёт 25 октября.
Мощная вспышка произошла на поверхности Солнца
Мощная вспышка произошла на поверхности Солнца
SDO/NASA Частичное солнечное затмение начнётся на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Его будет видно в 89 странах. Луна временно закроет Солнце на 60-80%. Жители Казахстана смогут наблюдать за явлением 25 октября с 15 до 19 часов по времени Астаны. Затмение можно посмотреть и в прямом эфире. Следующее похожее затмение произойдёт в ноябре 2040 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Затмение

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