Алевтине Митрохиной пришлось пережить многое, все военные годы она спасала раненных солдат, рискуя своей жизнью. Тогда еще хрупкая 17–летняя девушка сутками пропадала в операционной и боролась за жизнь каждого бойца. Ветеран Великой Отечественной войны Алевтина Митрохина родилась 14 августа 1925 года в селе Таловое Озинского района Саратовской области. – От первого брака у мамы был сын Алексей 1915 года рождения. У отца от первого брака тоже был сын Алексей 1910 года и дочь Антонина 1913 года рождения. Родители сошлись и появились сначала я в 1925 году, а в 1928 году младший брат Николай. Мой отец Тимофей Савченко воевал еще в I мировой войне. А мама Евдокия Верзунова была мобилизована со своим транспортом, она на повозке подвозила патроны в 25 Чапаевскую дивизию в Лбищенск. В 1930 году отец умер, матери пришлось поднимать всю семью самой. С нами еще жила старенькая бабушка – мама моего отца. Было трудно, голод нас застал еще в 1932–1933 годы. Чем только не питались – мучель, жмых, трава, падшие лошади. У мамы даже были голодные отеки. Тогда нас спасла весна, ходили и выливали сусликов из нор, вот ими и спаслись, – рассказывает Алевтина Митрохина.В 1940 году семья переехала в райцентр Озинки. Жизнь только стала налаживаться, и через год началась Великая Отечественная война. – Мне тогда было всего–то 16 лет, я закончила 8–ой класс и подала документы в Саратовский педагогический техникум. Началось лето, наступили каникулы. 22 июня 1941 года – помню этот день, как будто он был вчера. Стояла жара, было воскресенье. В полдень мы с девчонками возвращались с купания и увидели на центральной площади большое скопление людей: суровые лица мужчин, заплаканные лица женщин и притихшие маленькие дети. Мы сразу почувствовали беду, но нам - молодым девчонкам - казалось, что война где–то далеко, что она скоро закончится и нас не коснется. Сразу после митинга потянулась вереница людей к военкомату с просьбой отправить на фронт. Тем временем через железнодорожную станцию Озинки все чаще и чаще на восток шли переполненные эшелоны с раненными бойцами, а на запад – составы с оружием, техникой для фронта, – вспоминает фронтовичка. О поездке на учебу в Саратов к тому времени уже и речи не было, Алевтина Митрохина пошла учиться дальше в 9 класс. – 13 ноября 1941 года я поступаю работать санитаркой в военный госпиталь, который развернулся в нашей новой школе. Меня ознакомили с фронтом работы в операционной и перевязочной, так я стала там работать. Райком Красного Креста организовал курсы по подготовке медсестер военного времени. Поступила на курсы, днем работа, а вечером учеба. Так длилось полгода, а после было распределение в райвоенкомате. Меня направили в тот же госпиталь – 3636 в/ч 15994 служить медсестрой, только я уже возглавила перевязочную, – рассказывает Алевтина Митрохина.С 18 ноября по 19 декабря 1942 года в Сталинграде было контрнаступление. – Наша воинская часть была направлена на Сталинградский фронт в 62–ю армию. Со всем своим имуществом мы погрузились в товарный состав. Очень долго ждали отправки, нас провожали наши мамы, родственники. Им сообщили, что состав ночью не отправится, и они разошлись по домам. А ночью, примерно в два часа, стукнули буфера вагонов и поезд тихонько тронулся, а потом все быстрее и быстрее застучали колеса. Мы не спали, и что–то так защемило в сердце, так стало тревожно: что нас ждет впереди, какие страсти и испытания в этой жестокой войне? А наши родные с утра пришли на вокзал, а поездов уже нет. Когда я пришла с фронта, моя мама мне рассказывала, что она все время подбегала к окну, ей казалось, что я стучу в него, как когда–то, когда возвращалась с курсов. Мы молодые девчонки, уходя на фронт, не думали об их переживаниях, – делится ветеран ВОВ. Со слов фронтовички, впервые они почувствовали, что такое война, на станции Палассовка. Там была очень трудная переправа через Волгу под жутким артобстрелом и беспрерывными бомбежками. А Сталинград был охвачен огнем, тяжелый сплошной гул заполнял все, а над головами проходили воздушные бои.- 23 августа 1942 года немцы решили взять город штурмом, начался массированный обстрел с воздуха, неба не было видно, одни самолеты – они налетали группами, сбрасывали бомбы, улетали, прилетали другие. Город был разрушен, все, что могло гореть, давно сгорело, только черные дымоходы возвышались над грудами кирпичей, всюду разбитая военная техника. Под свистящими пулями и взрывами гранат приходилось выносить раненных, оказывать помощь в палатках, в землянках при коптилках. Человеческие тела рвали пули, кромсали осколки, ранения были тяжелые. Кровью была пропитана вся сталинградская земля. Раненные умирали у нас на руках, среди них были совсем молодые ребята, не повидавшие жизни. Порою было так обидно, вытащишь его, окажешь помощь, но не спасешь, не в силах что–то сделать. Зима в этот год была суровая, морозная. У многих солдат были обморожения. Всюду трупы, трупы. Было очень страшно. Невозможно этот огненный ад забыть до сих пор, – со слезами на глазах говорит Алевтина Митрохина. Ветеран часто вспоминает, как по разбитому Сталинграду шли большие колонны пленных немецких завоевателей, изможденные, в лохмотьях. Сталинградская битва длилась шесть с половиной месяцев и закончилась 2 февраля 1943 года. – Затем наша часть была передана в войска третьего Украинского фронта. Также помощь раненым мы оказывали в Ростове. Участвовали в освобождении Донбасса. Госпиталь был рассчитан на 200 человек, а раненных поступало больше тысячи. Раненые лежали на полу, не хватало белья. Всюду раздавались стоны, крики и мольбы о помощи. Сутками шли операции и перевязки. Врачи, санитары и медсестры от усталости валились с ног. Каждую минуту мы видели смерть, – говорит фронтовичка. – Бывало такое, что летом под гипсовыми повязками появлялись черви, гной, это нетерпимая боль, приходилось менять гипс.Во время войны Алевтина Митрохина побывала на Украине: в Днепропетровске, Николаеве, Жмеринке, затем в Одессе. Дальше в Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. – День победы мы встретили в Будапеште. К нам в окно постучала хозяйка квартиры, у которой мы – три медсестры – проживали. Она сказала: «Русская барышня, война капут! Гитлер капут!». Нашей радости не было предела. Но радость была со слезами на глазах. Сбылось то, о чем мечтали люди все эти годы. Я сразу написала письмо домой: «Дорогие мои, милые мои. Теперь я обязательно вернусь домой», – делится воспоминаниями ветеран. Стоит отметить, что во время войны Алевтина Митрохина встретила своего будущего мужа Лаврентия Митрохина, вместе с ним она и демобилизовалась, вернулась в Уральск, где ее ждала семья. Вскоре они зарегистрировали брак, сыграли свадьбу и зажили мирной жизнью. Вместе с мужем вырастили и воспитали троих дочерей. В 1995 году Лаврентия Митрохина, с которым она прожила 50 лет, не стало. – Война круто изменила мою судьбу, подавала до войны документы в педагогический техникум, а стала медиком. Вот теперь я была и медиком, и преподавателем в медицинском училище Уральска. В 1980 году я оформилась на пенсию, правда, после этого проработала еще три года, – рассказала ветеран. Алевтина Митрохина была награждена Орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За Победу над Германией», «За Сталинград», «За освобождение Украины», медалью Жукова и многими юбилейными медалями.В 1989 году Алевтина Митрохина стала членом клуба «Фронтовичка», а с 2002 года стала председателем этого клуба. 25 лет она пробыла в ветеранском строю на общественных началах. – Оглядываясь назад, я считаю, что судьба преподнесла мне суровую, долгую, но, тем не менее, счастливую и интересную жизнь. Я – счастливая мама, бабушка, прабабушка. Дети и внуки заботятся обо мне и помогают во всем по сей день, – заключила Алевтина Митрохина.