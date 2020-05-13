Только сегодня, 13 мая, в области зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Количество заболевших COVID-19 достигло 266 человек в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным оперативного штаба области, 10 человек, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, это жители Западно-Казахстанской области, работающие вахтовым методом в Атырауской области на месторождении Тенгиз. - После прибытия из соседнего региона, они были госпитализированы в карантинный стационар. Были взяты пробы на лабораторные исследования, - отметили в оперативном штабе. Также коронавирусную инфекцию обнаружили у 31-летнего жителя Западно-Казахстанской области. Он контактировал с больным COVID-19. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, после чего их поместили в инфекционную больницу, - отметили в оперативном штабе. По состоянию на 13 мая в области выявлено 266 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 112. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 5417, вылечились 2223 человека, умерли - 32. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.