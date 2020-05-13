В Атырауской областной больнице №2 две беременные женщины, зараженные коронавирусом, произвели на свет здоровых малышей. Роды принимали квалифицированные хирурги, анестезиологи областной больницы, а также врачи-реаниматологи, гинекологи, акушерский состав и неонатологи Атырауского областного перинатального центра. Девочку весом 3,620 кг и ростом - 53 см родила 29-летняя женщина посредством кесаревого сечения. 24-летняя молодая женщина родила мальчика весом 4,270 кг и ростом 56 см. У новорожденных был взят анализ на Covid-19, результаты которого ожидаются в ближайшее время. - Беременные женщины 29 и 24 лет были госпитализированы в инфекционный стационар на 38 неделе беременности при бессимптомно подтвержденном состоянии коронавирусной инфекции. В инфекционном отделении роженицы продолжат лечение в соответствии с протоколом, - рассказала заместитель директора Атырауской областной больницы №2 Надя Ергалиева. Новорожденные были изолированы от матерей и переведены в специально обработанную чистую палату. Их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.