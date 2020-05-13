Иллюстративное фото из архива "МГ" "Итоговая сравнительная таблица содержит 717 принятых поправок", - заявила депутат Зауреш Аманжолова. По ее словам, также предлагались две поправки. В пункте статьи по проведению профилактических прививок изменить слова "обязаны" на слово "вправе". И исключить запрет непривитым детям посещать детские сады. Но эти поправки не были приняты, отметила Аманжолова. "В итоге было принято решение, по которому все прививки будут четко разделены на обязательные и добровольные, а допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня "коллективного иммунитета" в детском саду", - заявила Аманжолова. Ранее сообщалось, что в перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, вошли: - вирусный гепатит А (В15); - вирусный гепатит В (В16); - гемофильная инфекция типа b (В96.3); - дифтерия (А36); - злокачественные новообразования шейки матки (С53); - коклюш (А37); - корь (В05); - краснуха (В06); - пневмококковая инфекция (В95.3); - полиомиелит (А80); - столбняк (А33-А35); - туберкулез (А15-А19); - эпидемический паротит (В26). Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах ребенка в Республике Казахстан". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.