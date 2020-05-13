Как стало известно, у контролера КПП предприятия «Актобе нан», который обеспечивает областной центр хлебобулочной продукцией, обнаружили коронавирусную инфекцию. 59-летняя женщина 9 мая почувствовала недомогание, высокую температуру, сама вызвала скорую. Анализ показал наличие у нее COVID-19. Как сообщил руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Аманжол Утегалиев, 157 человек, контактных с работником предприятия, изолировали, у 146 анализы показали отрицательный результат, у остальных они еще не готовы. - Предприятие продолжит работу после генеральной уборки и дезинфекции. Контактные работники, находящиеся на домашнем карантине, при отрицательных результатах смогут выйти на работу. Они будут под наблюдением участкового врача. В близком контакте были 5 работников и один член семьи заболевшей, они находятся в провизорном госпитале, - сообщили в департаменте. В хлебном магазине «Актобе нан» можно купить только батоны и хлеб «Бородинский», остальные цеха стоят.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.