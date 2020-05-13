Бассейн "Жайык Самалы" в Уральске заработает после ремонта
Заказчик и подрядчик пришли к медиативному соглашению, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам директора подрядной организации из Актобе ТОО "Кварц-Спецсервис" Нурлыбека Асана, судебное разбирательство было закончено по согласию обеих сторон.
- Мы пришли к мировому соглашению. Работу мы выполнили. Работы все выполнены. К нам были небольшие замечания - подтекал перелив и фильтр выбрасывал кварцевый песок в бассейн. Мы их устранили. Деньги нам еще не выплатили, потому что шли судебные разбирательства. Сейчас как все закончится, деньги поступят нам на счет, - рассказал Нурлыбек Асан.
Стоит отметить, что бывший директор бассейна "Жайык самалы" Талгат Ишекенов уволился и сейчас эту должность занимает Асылбек Утешев. Он подтвердил, что бассейн готов к открытию.
- Судебный процесс закончился. Подрядчик заплатил неустойку - порядка 6 миллионов тенге, к тому же они оплатили комуслуги до 1 января. В принципе все работы закончены. Все неполадки, выявленные судебной экспертизой, устранены. Мы планируем открыть бассейн 20 мая. Однако в полной мере он начнет работать после снятия карантина, - объяснил Асылбек Утешев.
Директор бассейна также сообщил, что работники как положено ежемесячно получают зарплату и задолженности перед ними нет.
Напомним, капитальный ремонт здания бассейна "Жайык самалы" начался в апреле 2019 года и должен был закончиться в сентябре. Подрядной организацией является компания из Актобе ТОО "КварцСпецСервис". На капитальный ремонт бассейна было выделено 185 млн тенге с учетом авторского и технического надзора. В сентябре выяснилось, что ремонтные работы не закончатся к намеченному сроку. Тогда начальник участка Бакберген Шуйншалин заявил, что причиной отставания от графика стало то, что они выполняют работу, которая не была предусмотрена по смете.
В январе этого года выяснилось, что руководство бассейна подало в суд на подрядную организацию и теперь ТОО "Кварц-Спецсервис" могут признать недобросовестным подрядчиком. Директор подрядной организации Нурлыбек Асан позже заявил, что все замечания, которые озвучивает заказчик, являются необоснованными, так как они не предусмотрены в ПСД.
В марте работники бассейна жаловались на то, что они не получают зарплату.
