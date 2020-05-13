Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.

Председателю Национального банка РК Досаеву Е.А.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Аскар Узакпаевич! Уважаемый Ерболат Аскарбекович!

Пандемия коронавируса и введение режима Чрезвычайного положения поставили диагноз по очень острой и чувствительной для всех проблеме – сбережениям населения. Судя по количеству казахстанцев, вынужденных обратиться за помощью к государству, размеры накоплений оказались несоизмеримо малы, чтобы продержаться даже пару месяцев. И это касается не только наемных работников, но и предпринимателей. Отсутствие финансовой «подушки» - угроза для каждой семьи, а на уровне всей страны – это угроза экономической безопасности. Однако, к сожалению, достоверного учета сбережений у нас не ведется. Коммунисты уверены, что базовой причиной небольшого объема сбережений являются низкие доходы, которых хватает только на текущее потребление и обслуживание кредитов. При этом есть и другая причина – отсутствие экономических стимулов к сбережению. В марте срочные банковские вклады физических лиц в тенге уменьшились на 281 миллиард тенге, тогда как в иностранной валюте подскочили сразу на 638 миллиардов тенге. И это несмотря на то, что по валютным накоплениям ставки вознаграждения стремятся к нулю. Это яркий показатель истинного доверия населения к тенге и экономической политике государства. Наши граждане готовы перекладывать средства в валюту любой ценой после того, как произошла очередная обвальная девальвация. По всем валютным депозитам граждан рост за март составил 15,8%, а общая доля выросла до 47%. У юридических лиц антикризисная стратегия ровно такая же – бежать из национальной валюты. Их депозиты в иностранной валюте за март выросли на 28%. Что примечательно, вновь начался бурный рост кредитования в иностранной валюте, оно увеличилось сразу на 14,6%. При этом, с мая максимальные ставки по депозитам в тенге снизились. И логику этого решения понять сложно, поскольку рост цен набирает обороты, курс тенге остается все таким же уязвимым. Валютные вклады, как уже отмечалось, дохода не приносят. Конечно, при таком раскладе очень сложно рассчитывать на рост сбережений населения. Хотя именно сбережения становятся стратегическим резервом. С одной стороны, у нас нет надежных инструментов для защиты сбережений от обесценивания и обеспечения их доходности. С другой стороны, мы привлекаем заемные средства из-за рубежа, давая зарабатывать внешним игрокам. Все это говорит о том, что назрела необходимость новых финансовых инструментов, способных защитить накопления населения и вовлечь их в развитие экономики. В развитых странах широко используется такой инструмент, как облигации, защищенные от инфляции. Например, в США выпускаются бонды, привязанные к индексу потребительских цен. Аналогичные ценные бумаги выпускаются в Европейском союзе и странах СНГ, но для нас это не панацея. Коммунисты считают, что у нас ситуация иная. Привязки к инфляции недостаточно. Во-первых, она традиционно государством занижается. Во-вторых, гораздо более серьезным риском, чем инфляция, является девальвация тенге, что подтверждается оттоком средств с тенговых депозитов и выкупом иностранной валюты. В этой связи, коммунисты считают, что оптимальным вариантом является выпуск облигаций в тенге, но с привязкой к валютной корзине. Такая защита позволит последовательно повышать норму сбережений и трансформировать их в инвестиции. Она же одновременно заставит государство более ответственно относиться к валютной политике и не допускать спекулятивных обвалов тенге. Привязанные к валютному курсу облигации смогут стать привлекательным инструментом для населения и ЕНПФ. Ведь до сих пор остаются нерешенными вопросы доверия населения в вопросах инвестирования пенсионных сбережений. Коммунисты призывают Национальный банк и Правительство начать защищать интересы обычных граждан, МСБ и будущих пенсионеров. Без людей нет государства, а кредит доверия к экономической политике со стороны населения на грани исчерпания. Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки. Депутаты фракции «Народные коммунисты»: А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков