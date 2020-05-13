Иллюстративное фото из архива "МГ" Предусмотрено усиление ответственности за несоблюдение требований законодательства по профилактике и ограничению табакокурения. Административные штрафы за продажу табака и табачных изделий несовершеннолетним лицам, за умышленное распространение, выставку или продажу товаров, имеющих марку табачного изделия, кроме самих табачных изделий, предлагается увеличить в два раза; за нарушение требований законодательства по продаже табака и табачных изделий, за нарушение запрета потребления табака и табачных изделий в неустановленных местах, незаконную рекламу табака и табачных изделий размер административных штрафов увеличен на 30 - 50%, - говорится в заключении профильного комитета Мажилиса Парламента РК в поправках к проекту Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Также внесена административная ответственность за продажу табака и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года, с установлением административных штрафов в размере от 15 до 100 месячных расчетных показателей за однократное правонарушение и от 30 до 200 месячных расчетных показателей за повторное правонарушение. Внесена административная ответственность за потребление табачных изделий в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц, с установлением административного штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей за однократное правонарушение и 20 месячных расчетных показателей за повторное правонарушение, - отмечается комитетом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.