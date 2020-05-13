Иллюстративное фото из архива "МГ" Таким образом, число заболевших Covid-19 в регионе достигло 432 человек, сообщает Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. По информации Штаба, 90 заболевших — сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении, из них 83 мужчины и 7 женщин. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. - Еще два случая заражения Covid-19 зарегистрировано в городе Атырау, это лица из группы риска - 52-летняя женщина и 27-летний мужчина. Круг их контактных лиц устанавливается, очаги заражения выявляются и дезинфицируются, - сообщили в Оперативном штабе. Таким образом, по данным на 13 мая в Атырауской области выявлено 432 случаев заражения COVID-19, из них 359 случаев заболевания на Тенгизе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.