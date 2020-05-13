Всего будет обустроено 127 внутренних туалетов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 367 млн тенге необходимо на установку туалетов в школах ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, в 2020 году из областного бюджета были выделены средства для того, чтобы обеспечить школы и дошкольные учреждения области системами видеонаблюдения и санитарно-гигиеническими нормами. Так, на обустройство 127 внутренних туалетов в школах области выделено более 310 млн тенге, на установку 104 систем видеонаблюдения в школах и детских садах выделено более 206 млн тенге. – На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков, - отметили в ведомстве. По информации управления образования ЗКО, санитарно-гигиеническими удобствами обеспечены все школы Уральска и Бурлинского района. Стоит отметить, что проблема с уличными туалетами существует в основном в районных школах. Уже в прошлом году руководством облУО было решено во всех школах области сделать туалеты внутри помещений. Напомним, в январе этого года руководитель управления образования Западно-Казахстанской области Айымгуль Тржанова сообщила, что на установку внутренних туалетов в ЗКО требуется 367 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.