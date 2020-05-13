Гуманитарная помощь отправится из Западно-Казахстанской области 13 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЗКО отправила гуманитарную помощь в Туркестанскую область Председатель Западно-Казахстанского филиала общественного объединения молодежного крыла "Жас Отан" Нургали Жолдыскалиев рассказал, что гуманитарная помощь в Мактааральский район Туркестанской области, где было наводнение отправляется в рамках акции "Біз Біргеміз". - Все мы помним наводнение у нас в 2011 году. Тогда нам регионы тоже помогали, мы тоже решили помочь. Сегодня мы отправляем два большегруза 20 и 10 тонн. Мы отправляем продовольственные товары - тушенка, масло мука, рожки, а также одеяла, подушки, ведра. С коллегами мы поддерживаем связь, они говорят, что продуктами помогли из других регионов. Сейчас необходимы предметы личной гигиены и домашняя утварь, - сообщил Нургали Жолдыскалиев. По словам первого заместителя председателя городского филиала партии Nur Otan Кенесары Нуршинова, финансируется все это за счет первичных партийных организаций. Напомним, в Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. 2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив на автомобильной дороге Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, из-за чего проезд автомобилей оказался невозможен. Ночью спасатели эвакуировали 3200 жителей из подверженных наводнению сел Нурлы Жол и Фердоуси в безопасную зону. Оперативно подготовлено 22 эвакуационных пункта. На сегодня уже эвакуировано около 7 тысяч человек. За пострадавшим от стихии населением наблюдают 120 медицинских работников. Сотрудники полиции создали 5 контрольно-пропускных пунктов в селах Женис, Жана Турмыс, Фердоуси, Оргебас для обеспечения безопасности жителей. В акимате заверили, что ситуация находится на контроле, сельчанам оказывают всю необходимую помощь. ЗКО отправила гуманитарную помощь в Туркестанскую область ЗКО отправила гуманитарную помощь в Туркестанскую область ЗКО отправила гуманитарную помощь в Туркестанскую область Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.