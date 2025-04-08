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Происшествия Социум

«Киану Ривз» из TikTok попросил деньги у казахстанской пенсионерки

Мужчина выдававший себя за знаменитого актера просил перевести ему 400 долларов США.
Жулдызхан Хасангалиева
«Киану Ривз» из TikTok попросил деньги у казахстанской пенсионерки

62-летняя жительница Костаная переписывалась в TikTok с человеком, который выдавал себя за актера Киану Ривза. Об этом сообщает Polisia.kz. Мужчина попросил у женщины помощи — якобы попал в трудную ситуацию и просил перевести ему 400 долларов США. Она не знала, как это сделать, и обратилась в банк. Там сотрудники заметили странность: деньги должны были уйти на счет неизвестной игровой компании. Работники банка сразу сообщили в полицию. Когда с женщиной поговорили полицейские, выяснилось, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она тоже чуть не отправила им перевод. 

Полицейские дали несколько советов, которые помогут защититься от мошенников:

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  • Не верьте незнакомцам в интернете. Даже если человек пишет от имени звезды, друга или родственника — лучше перепроверить. Фото и имена можно легко подделать.
  • Не переводите деньги незнакомым людям. Если вас просят о помощи — сначала убедитесь, что это действительно тот, за кого себя выдают.
  • Проверяйте информацию. Получили сообщение? Позвоните человеку напрямую или напишите ему в другой соцсети, чтобы убедиться, что это не мошенник.
  • Осторожно с "срочными" просьбами. Мошенники часто торопят: "срочно нужна помощь", "я попал в беду". Не спешите, обдумайте всё.
  • Не открывайте подозрительные ссылки и не скачивайте приложения от незнакомцев. Это может быть вирус или способ украсть ваши данные.
  • Сообщайте в полицию. Если вас пытаются обмануть — не молчите. Чем раньше полиция узнает, тем больше шансов остановить преступников.

Напомним, что ранее двое мужчин вымогали у престарелой жительницы Уральска 300 тысяч тенге. Они запугали пенсионерку и сообщили, что если она хочет увидеть внучку живой и здоровой, то должна будет предоставить им деньги.  

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