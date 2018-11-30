Всего несколько упражнений, на которые будет потрачено от силы пара десятков минут в день, помогут справиться с болями в спине и предупредить развитие серьезных заболеваний позвоночника. Делать упражнения можно в любом возрасте и с любой степенью спортивной подготовки. Не повредят они даже при начинающемся остеохондрозе. Упражнения можно делать под медленную релаксирующую музыку. Все упражнения нужно делать с медленным вдохом через нос на счёт 1,2,3, затем на 1,2 - задержка дыхания и медленный выдох через нос на 1, 2, 3, 4. Лечь на спину, положив под лопатки небольшой валик или подушку. Раздвинуть колени в стороны и соединить ступни по аналогии с упражнением бабочка. Полежать несколько минут. Повернуться лицом к валику, сесть на пятки, лечь лицом влево на валик и обнять его руками. Сделать 20 вдохов. Повернуть голову в другую сторону и повторить. Сесть на пятки и сильно, наклонившись вперед, потянуться руками в одну сторону, касаясь ладонями пола. Сделать вдох-выдох. Так же потянуться в другую сторону. Выполнить упражнение кошечка: встать на четвереньки и выгнуть горбиком спину. Голова должна быть подогнута под себя так, чтобы макушка смотрела в пол. На вдохе выгнуть спину в другую сторону, а голову поднять так, чтобы взгляд был устремлен вперед. Повторить 10 раз. Стоя на коленях опереться на одно плечо, вытянув нижнюю руку вперед. Вторая рука должна опираться около локтя первой. Голова должна лежать на полу свободно. Сесть в позу лотоса и поднять руки сцепленные в замок ладонями наружу. Позвоночник должен быть в строго вертикальном положении. Руки в замке из положения вверх перевести вперед, выгнув спину горбом. Голову опустить лицом вниз. Сцепить руки в замок за спиной и постараться поднять их как можно выше. Сидя в позе лотоса, левой рукой обхватить талию сзади. Правую поставить на пояс рядом с ладонью левой. Наклонить голову так, чтобы ухом достать до плеча. Повторить в противоположную сторону. Лечь на пол, подложив валик под таз. Расслабиться и пролежать так одну минуту. Передвинуть валик под коленки, расслабиться и полежать так в течение 5 минут. Такая элементарная гимнастика на основе самых простых йоговских асан поможет устранить мышечные напряжения не только в спине, но и во всем теле. Будьте уверены, что сделав эти несколько нехитрых упражнений после изнурительного рабочего дня, вы почувствуете, что вновь зарядились энергией и можете продолжать вечер в бодром позитивном настрое. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!