Радиаторы отопления в том или ином виде есть в каждой квартире. Специфика этого отопительного оборудования такова, что никуда от него не деться, хоть и секции радиатора смотрятся довольно удручающе. Мерзнуть в зимние месяцы не хочется никому, так что радиатор из своего интерьера не вырежешь. Но можно сделать из стандартных батарей и настоящую изюминку интерьера, либо вовсе сделать их одним целым с ним. Помочь в этом сможет правильная покраска. О том, как выбрать краску для радиаторов и пойдет речь в данном материале.
Какими качествами должна обладать краска
- Какими качествами должна обладать краска
- Краска для радиаторов: виды
- Дополнительные советы по выбору
Батарея – в идеале вещь горячая. Поэтому подходят для нее только сверхстойкие краски, которые с легкостью «перетерпят» высокие температуры, а с прекращением отопительного сезона не облупятся.
Хорошая радиаторная краска должна быть нетоксичной. Это особенно актуально для подобного покрытия, так как большинство лакокрасочных материалов при нагревании начинает выделять крайне опасные летучие вещества.
Также краска для радиаторов должны быть:
Краска для радиаторов: виды
- Стойкой;
- Антикоррозийной;
- Влагостойкой;
- «Укрывистой»;
- Безопасной.
Когда-то единственным вариантом для окрашивания радиаторов отопления было покрытие их масляной краской. Действительно, такие краски обладают такими важными качествами, как стойкость, «укрывистость», прочность покрытия. Но со временем этот материал обнаружил и множество недостатков: резкий и стойкий «аромат», излишняя плотность слоя, быстрое пожелтение, трудность в нанесении.
На смену описанному материалу пришли совершенно новые варианты лакокрасочных покрытий. Наиболее популярны на сегодняшний день следующие разновидности:
Первый вид покрытия хорош тем, что сохнет буквально за пару часов. То есть, дождавшись, пока первый слой перестанет клеиться к пальцам, можно сразу делать следующий. Результат получается всегда ровный, прочный и стойкий к любой среде. Но есть здесь и ложечка дегтя. Работать с такой краской нужно исключительно в респираторе, дабы не подвергнуть свои дыхательные пути разрушительному воздействию токсичных паров. Кроме того, лучше при окрашивании радиатора «алкидкой» распахнуть пошире окна.
Акриловая краска славится своими хорошими «взаимоотношениями» с высоким режимом влажности. Кроме того, в процессе покраски она выделяет минимум запаха, а высыхает в течение каких-то 60 минут.
Дополнительные советы по выбору
Для каждого вида комнаты должна выбираться краска с учетом нюансов помещения. Так, в ванной комнате и везде, где повышена влажность воздуха, идеально подойдет акриловая краска.
Алкидные же эмали хорошо контактируют с любыми моющими средствами, поэтому они идеально подойдут для кухонь и столовых.
Хорошая краска должна не только красиво смотреться, но и быть безопасной для здоровья жильцов. Особенно это касается семей с маленькими детьми, ведь выделяемые некачественной краской токсины могут нанести серьезный вред малышу. Приобретая краску, нужно внимательно изучить этикетку и саму упаковку. Здесь нужно обязательно отыскать символику, доказывающую соответствие покрытия всем стандартам качества и безопасности. В идеале на этикетке должно четко просматриваться слово из четырех букв –« ГОСТ». Если вместо него стоит таинственное «ТУ», стоит насторожиться. Скорее всего, такая краска окажется низкого качества.