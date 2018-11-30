Какими качествами должна обладать краска

Краска для радиаторов: виды

Дополнительные советы по выбору

Стойкой;

Антикоррозийной;

Влагостойкой;

«Укрывистой»;

Безопасной.

Алкидная;

Акриловая.

Батарея – в идеале вещь горячая. Поэтому подходят для нее только сверхстойкие краски, которые с легкостью «перетерпят» высокие температуры, а с прекращением отопительного сезона не облупятся. Хорошая радиаторная краска должна быть нетоксичной. Это особенно актуально для подобного покрытия, так как большинство лакокрасочных материалов при нагревании начинает выделять крайне опасные летучие вещества.Когда-то единственным вариантом для окрашивания радиаторов отопления было покрытие их масляной краской. Действительно, такие краски обладают такими важными качествами, как стойкость, «укрывистость», прочность покрытия. Но со временем этот материал обнаружил и множество недостатков: резкий и стойкий «аромат», излишняя плотность слоя, быстрое пожелтение, трудность в нанесении. На смену описанному материалу пришли совершенно новые варианты лакокрасочных покрытий. Наиболее популярны на сегодняшний день следующие разновидности:Первый вид покрытия хорош тем, что сохнет буквально за пару часов. То есть, дождавшись, пока первый слой перестанет клеиться к пальцам, можно сразу делать следующий. Результат получается всегда ровный, прочный и стойкий к любой среде. Но есть здесь и ложечка дегтя. Работать с такой краской нужно исключительно в респираторе, дабы не подвергнуть свои дыхательные пути разрушительному воздействию токсичных паров. Кроме того, лучше при окрашивании радиатора «алкидкой» распахнуть пошире окна. Акриловая краска славится своими хорошими «взаимоотношениями» с высоким режимом влажности. Кроме того, в процессе покраски она выделяет минимум запаха, а высыхает в течение каких-то 60 минут.Для каждого вида комнаты должна выбираться краска с учетом нюансов помещения. Так, в ванной комнате и везде, где повышена влажность воздуха, идеально подойдет акриловая краска. Алкидные же эмали хорошо контактируют с любыми моющими средствами, поэтому они идеально подойдут для кухонь и столовых. Хорошая краска должна не только красиво смотреться, но и быть безопасной для здоровья жильцов. Особенно это касается семей с маленькими детьми, ведь выделяемые некачественной краской токсины могут нанести серьезный вред малышу. Приобретая краску, нужно внимательно изучить этикетку и саму упаковку. Здесь нужно обязательно отыскать символику, доказывающую соответствие покрытия всем стандартам качества и безопасности. В идеале на этикетке должно четко просматриваться слово из четырех букв –« ГОСТ». Если вместо него стоит таинственное «ТУ», стоит насторожиться. Скорее всего, такая краска окажется низкого качества.