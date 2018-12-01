При использовании наливных полов не потребуется дополнительная гидроизоляция, поскольку покрытие цельное, влагостойкое. Покрытие не имеет швов, поэтому в процессе эксплуатации грязь не будет скапливаться, как это происходит с керамической плиткой. Простота эксплуатации выражается в том, что для мытья пола можно использовать любые средства без ограничений. Покрытие легко справляется с высокими пешеходными нагрузками, что важно при отделке холла или прихожей. Наливной пол можно обустроить на имеющемся покрытии без демонтажа. Уникальный выбор всевозможных декоративных средств, решений, начиная от любого оттенка по RAL и разнообразных флоков, заканчивая роскошными фото обоями с использованием полюбившихся изображений.

Подготовка основания включает в себя создание идеально ровной поверхности. Для этого делается стяжка с использованием нивелирной бетонной смеси. Поверхность шлифуется, доводится до идеала. На готовое основание наклеивается объемное изображение. Поверхность заливается полимером, покрывается полиуретановым лаком.

Просматривая отзывы, изучая информацию в сети, стоит отметить ряд положительных моментов:Заказывая полиуретановый наливной пол легко включить фантазию и реализовать ее в покрытии. Когда вновь захочется перемен можно демонтировать старый слой, а можно просто залить новый. Когда высота потолков позволяет, такое решение сэкономит время, деньги. Наливной пол можно сделать не скользким, что важно для кухни, санузла, да и остальных жилых помещений.Процесс создания наливного покрытия несложный. Однако при его создании необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, обладать навыками проведения подобных работ:Производители заявляют срок эксплуатации полимерных покрытий порядка 25 лет. Поскольку в нашей стране технология для декоративной отделки применяется относительно недавно, оценить обещание производителей сложно. Однако зарубежные аналоги успешно используются и большее количество времени.Поскольку изображение имеет объем только с одной стороны, его рекомендуется использовать в помещениях с одним входом. Наливной пол станет отличной альтернативой для других материалов, когда располагается в коридоре. Он обеспечивает высокую декоративность, но не боится перепадов температур, грязи, влажности. Благодаря безопасности, гипоаллегенности его можно использовать в спальне или детской. В отличие от остальных материалов, полиуретан приятный на ощупь и теплый. К тому же не боится механических нагрузок.