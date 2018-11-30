На детей в актовом зале упал навесной потолок. 9 детей на скорой доставили в областную детскую больницу. - 8 человек обследовали, рекомендовали амбулаторное наблюдение и лечение. 1 девочку госпитализировали, - сообщили врачи. По данным пресс-службы акима Актюбинской области, у детей ушибы мягких тканей и ссадины. В городском акимате уже создали комиссию для разбирательства случившегося. - Гипсокартон обрушился на площади 10 квадратных метров, в больницу попали 8 учеников шестого класса, позже их отпустили. 9-классница пока находится под наблюдением врачей, - сообщили в ДЧС. Школу №40 на окраине Актобе, которую в народе именуют Шанхаем, сдали в 2009 году по программе «100 школ, 100 больниц». Она рассчитана на 1200 мест, строительство обошлось почти в 1,5 млрд тенге. Генподрядчик - ТОО «Мас-Так».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.