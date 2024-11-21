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Социум

«Корейский» виноград из Tik Tok проверили на нитраты в Казахстане

По поручению министра сельского хозяйства сотрудниками республиканского центра карантина растений при проведении карантинного фитосанитарного контроля проведена лабораторная экспертиза образцов винограда «Шайн Мускат».
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«Корейский» виноград из Tik Tok проверили на нитраты в Казахстане

По поручению министра сельского хозяйства сотрудниками республиканского центра карантина растений при проведении карантинного фитосанитарного контроля проведена лабораторная экспертиза образцов винограда «Шайн Мускат».

- В соответствии с карантинным фитосанитарным заключением карантинных вредных организмов не выявлено, - сообщили в ведомстве.

Также, филиалом «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения по области Абай (на границе с КНР) проведено исследование «Шайн мускат» на содержание нитратов, по результатам которого содержание нитратов в продукции составил 13,7 мг/кг, что является допустимым для данной продукции.

В ведомстве напомнили, что основными задачами карантина растений являются:

  • охрана территории РК от занесения или самостоятельного проникновения из других государств или из карантинной зоны карантинных объектов;
  • выявление, локализация и ликвидация карантинных объектов, а также предупреждение их проникновения в регионы РК, где они отсутствуют;
  • проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора за соблюдением законодательства РК в области карантина растений.

Напомним, вслед за дубайским шоколадом в тренды вошел мускатный виноград. Сорт, выведенный в Японии, быстро стал хитом в Южной Корее и теперь завоевывает внимание пользователей TikTok по всему миру, включая Казахстан. TikTok заполонили ролики, в которых популярные блогеры пробуют эту зелёную ягоду, делятся впечатлениями и вызывают неподдельный интерес у своих подписчиков.

Вокруг аппетитной ягоды возник настоящий ажиотаж. Если ещё недавно цена за килограмм винограда составляла порядка 2000-3000 тенге, то в последнее время она выросла в два раза и даже более. Например, в маркетплейсах Уральска за килограмм винограда просят от 3900 до 5000 тенге. И даже объявили акцию.

По информации National Agriculture and Food Research Organization, виноград «Shine Мускат» был выведен в 1988 году в Японии. Сорт получился в результате скрещивания двух японских виноградарских сортов — Akitsu-21 и Hakunan. В отличие от других сортов, он очень устойчив к внешним условиям, что делает его идеальным для транспортировки.

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