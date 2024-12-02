Коронавирус, сибирская язва и коклюш: чем болеют подростки в ЗКО

Эпидемиологическая ситуация в ЗКО оценивается как стабильная, сообщили в пресс-службе СЭС. За последний год не зафиксированы случаи холеры, бешенства или чумы. Однако в осенне-зимний сезон чаще всего регистрируются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем: ОРВИ, грипп, корь, коклюш, скарлатина и ветряная оспа. Эти заболевания в основном поражают детей. За последний месяц в области зарегистрированы: ветряная оспа 370 случаев из них среди детей- 356, корь 24 случая из них среди детей -20, коронавирусная инфекция 6 случаев из них среди детей 2.

— За 10 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается рост показателя заболеваемости населения по следующим инфекциям: корь на 221 случай, коклюш на 6 случаев, сибирская язва на 1 случай. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 30370 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них среди детей до 14 лет- 23760, в том числе 13 случаев гриппа, из них среди детей до 14 лет - 11 случай. По сравнению с аналогичным периодом отмечается снижение заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями на 15,2%. В текущем году за счет средств местного бюджета приобретено 68000 доз вакцины против гриппа с целью профилактики сезонных острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. На сегодняшний день вакцинация выполнена на 100%, — сказано в сообщении.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в области сейчас развернуто 206 инфекционных коек, из них 128 предназначены для детей. Занятость составляет 87,3%. Всем пациентам, нуждающимся в помощи, предоставляются услуги участковых врачей и инфекционистов. На данный момент в регионе работают 25 инфекционистов: 19 для взрослых и 6 для детей.

При необходимости количество инфекционных коек может быть увеличено. Лекарства и медицинское оборудование имеются в достаточном количестве. Область полностью готова к оказанию помощи в случае роста вирусных заболеваний.

В поликлиниках работают фильтр-кабинеты для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ или гриппа. Здесь проводится диагностика, назначается лечение, а при необходимости организуются домашние стационары.

Чтобы снизить риск заражения вирусами, рекомендуется:

Укреплять иммунитет : правильное питание, физическая активность.

: правильное питание, физическая активность. Вакцинироваться : особенно перед началом эпидсезона.

: особенно перед началом эпидсезона. Соблюдать гигиену : мыть руки, избегать касания лица немытыми руками.

: мыть руки, избегать касания лица немытыми руками. Проветривать помещения и проводить влажную уборку.

и проводить влажную уборку. Избегать контакта с больными : минимизировать посещение мест скопления людей.

: минимизировать посещение мест скопления людей. Своевременно обращаться к врачу при первых симптомах.

Для профилактики кишечных инфекций важно употреблять чистую воду, тщательно мыть продукты и готовить их при высокой температуре.