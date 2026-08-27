Құрылтайға БҚО-ның 7 тумасы енді

Қазақстандықтар 23 тамызда Құрылтай сайлауында депутаттарға дауыс берді. Күні кеше орталық сайлау комисссиясы саяси доданың қорытындысын жариялады.
Сайлаудың қорытындысы бойынша «Әділет» партиясы-71,17 пайыз, «Жалпыұлттық социал-демократиялық» партиясы- 5,11 пайыз, Қазақстанның «Байтақ» партиясы-1,07 пайыз, Қазақстан Халық Партиясы-3,11 пайыз, «Ауыл» партиясы- 6,26 пайыз, «Ақжол» партиясы- 5,21 пайыз, «Республика» партиясы- 5,56 пайыз дауыс жинады.
Саяси доданың нәтижесі белгілі болғасын партиялар депутаттардың тізімін жариялады. Ең көп мандат "Әділет" партиясына тиесілі.
Осы тізімде Батыс Қазақстан облысының алты тумасы бар. Олардың басым көпшілігі— «Әділет» партиясының өкілдері. Снежанна Имашева, Наталья Годунова, Тұрарбек Тілемісов, Мұратбек Мұхамедиев, Сатыбалды Буршаков, Замир Сағынов пен «Ауыл» партиясынан Серік Егізбаев мандатқа ие болды.
Құрылтайдың алғашқы жиыны 28 тамызда өтеді. Алғашқы жиынға президент қатысады.
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