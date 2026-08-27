Пять партий и 145 мандатов: кто вошел в Курултай Казахстана

По итогам состоявшихся 23 августа выборов депутатские мандаты в Курултае распределились между представителями пяти политических партий. Всего в обновленный однопалатный парламент вошло 145 человек.
Места в Курултае распределились следующим образом:
- "Әділет" - 110 представителей;
- "Ауыл" - 10 представителей;
- Respublica - 9 представителей;
- "Ак жол" - 8 представителей;
- ОСДП - 8 представителей.
Список депутатов Курултая
От партии "Әділет":
- Авершин Константин Викторович;
- Адаев Ербол Даненович;
- Адамбеков Тлектес Серикбайулы;
- Аймагамбетов Асхат Канатович;
- Аймаганова Айжан Талгатовна;
- Алимкулов Бекжан Мухидинович;
- Алтай Абай;
- Атабаева Гульзира Нуржановна;
- Атамкулова Гульназ Турехановна;
- Ахмедиев Дархан Мейрамович;
- Баденова Асель Жанбулатовна;
- Байсакова Зульфия Мухамедбековна;
- Басин Вадим Борисович;
- Батырбеков Эрлан Гадлетович;
- Башимов Марат Советович;
- Бекназаров Нурлан Кудиярович;
- Больгерт Евгений Андреевич;
- Буршаков Сатыбалды Ересович;
- Годунова Наталья Николаевна;
- Дадебай Айбек Аркабайулы;
- Данилов Александр Сергеевич;
- Джаманкулова Карлыгаш Калибековна;
- Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна;
- Дилдабек Дидарбек Жумагалиулы;
- Ерназар Шынасыл Женисович;
- Есимханов Сунгат Куатович;
- Ашимжанов Жанарбек Садыканович;
- Закиева Динара Болатовна;
- Имашева Снежанна Валерьевна;
- Искандерова Акерке Нургалиевна;
- Карабасова Лаура Чапаевна;
- Каринова Шолпан Танатовна;
- Кемалов Мейрамбай Тамабаевич;
- Карибек Даулет Жамаубаевич;
- Кожаев Марат Шадетханович;
- Кожахметова Лаззат Таймыровна;
- Кузиева Замира Закировна;
- Кучинская Юлия Владимировна;
- Камзабекулы Дихан;
- Медеуова Дана Темиртаевна;
- Нахбаева Гулисхан Сайфулиновна;
- Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович;
- Оспанбеков Амирбек Канатбекович;
- Перепечина Ольга Валентиновна;
- Петров Константин Викторович;
- Пономарёв Сергей Михайлович;
- Пулатов Шерзод Аббозович;
- Рожин Максим Николаевич;
- Рымжанов Мади Рысбекович;
- Савельева Татьяна Михайловна;
- Саиров Ерлан Бияхметович;
- Сарым Айдос Амироллаович;
- Скакова Айжан Амангельдиковна;
- Смышляева Екатерина Васильевна;
- Сугирбай Аят Исатаевич;
- Сулаймонова Русана Руслановна;
- Сулейменова Айсулу Канатовна;
- Темербаева Айжан Маратовна;
- Тен Ирина Сергеевна;
- Токтамурат Армангуль;
- Хаирова Асель Ануаровна;
- Шапак Унзила;
- Шаталов Никита Сергеевич;
- Шибутов Марат Максумович;
- Адамбек Кендебай Сарыбаевич;
- Сагинов Замир Садыкович;
- Жылкыбаева Ляззат Ауезхановна;
- Маралов Даурен Адильмырзаулы;
- Ниязалиев Нуржан Ауезович;
- Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич;
- Беркимбаев Берик Серикович;
- Найымбекова Айжан Избасхановна;
- Байбеков Шалкар Заманбекович;
- Базенов Айрат Базенович;
- Балташева Айнагуль Кыдырбаевна;
- Мусылманбек Ерканат;
- Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна;
- Данагулов Ербол Жеткергенович;
- Елеусизова Бота Сериковна;
- Тенизбаев Нурбахыт Молдахметович;
- Амиргалиев Мадияр Орынтаевич;
- Хайруллин Арман Габидуллаевич;
- Хайруллиев Муса Карашаулы;
- Нургалиев Ербол Жолдаспекович;
- Ашимова Аяужан Турсынбековна;
- Тамабек Абилхаир Галымович;
- Ералиев Бекалы Ералиевичх;
- Джансенгиров Арман Серикович;
- Щербаков Станислав Александрович;
- Баялышбаев Елдос Кайыркенулы;
- Тлемисов Турарбек Тлемисович;
- Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич;
- Калыков Арман Кобыландынович;
- Дулатбеков Нурлан Орынбасарович;
- Рамазанова Наталья Сергеевна;
- Оспанов Шота Сабитбекович;
- Кожаниязов Серик Салаватович;
- Бакытбекулы Нуркен;
- Ералиев Магжан Абзалович;
- Урисбаев Аббат Жангирханович;
- Себасов Марат Бакбергенулы;
- Амантайулы Жаркынбек;
- Теренченко Илья Сергеевич;
- Токшылык Ерлан Бейсенулы;
- Семидоцких Елена Александровна;
- Жамалов Бауыржан Салдарович;
- Ергешбек Нурсадык Ергешбекович;
- Толыбаев Нурлан Алишерович;
- Жукебаев Алмат Отаубаевич;
- Абдикешов Алмат Жанболатович.
От партии "Ауыл":
- Кайрат Айтуганов;
- Шахмардан Байманов;
- Захира Бегалиева;
- Серик Егизбаев;
- Мурат Иргибаев;
- Ажар Каджибекова;
- Владимир Киян;
- Алмас Мухаметов;
- Динара Райханова;
- Рабига Токсеитова.
От партии Respublica:
- Бекжан Айткулов;
- Руслан Идрисов;
- Мейрхат Касымбаев;
- Олжас Куспеков;
- Динара Наумова;
- Екатерина Смолякова;
- Нургуль Тау;
- Махамбет Хасенов;
- Айдарбек Ходжаназаров.
От партии "Ак жол":
- Даурен Ахметжаев;
- Бактыбек Бибаев;
- Дания Еспаева;
- Асылхан Кожахметов;
- Юрий Ли;
- Олжас Нуралдинов;
- Мейраш Шынасилова;
- Ермеккали Юсупов.
От партии ОСДП:
- Асхат Рахимжанов;
- Максут Насибулов;
- Нурайнаш Камалова;
- Лариса Ли;
- Аслан Кульмагамбетов;
- Арман Акылбай;
- Наурыз Сайлаубай;
- Ажар Сагандыкова.
Первую сессию новоизбранного Курултая президент созвал на 28 августа.