Пять партий и 145 мандатов: кто вошел в Курултай Казахстана

По итогам состоявшихся 23 августа выборов депутатские мандаты в Курултае распределились между представителями пяти политических партий. Всего в обновленный однопалатный парламент вошло 145 человек.

Места в Курултае распределились следующим образом:

"Әділет" - 110 представителей;

"Ауыл" - 10 представителей;

Respublica - 9 представителей;

"Ак жол" - 8 представителей;

ОСДП - 8 представителей.

Список депутатов Курултая

От партии "Әділет":

Авершин Константин Викторович;

Адаев Ербол Даненович;

Адамбеков Тлектес Серикбайулы;

Аймагамбетов Асхат Канатович;

Аймаганова Айжан Талгатовна;

Алимкулов Бекжан Мухидинович;

Алтай Абай;

Атабаева Гульзира Нуржановна;

Атамкулова Гульназ Турехановна;

Ахмедиев Дархан Мейрамович;

Баденова Асель Жанбулатовна;

Байсакова Зульфия Мухамедбековна;

Басин Вадим Борисович;

Батырбеков Эрлан Гадлетович;

Башимов Марат Советович;

Бекназаров Нурлан Кудиярович;

Больгерт Евгений Андреевич;

Буршаков Сатыбалды Ересович;

Годунова Наталья Николаевна;

Дадебай Айбек Аркабайулы;

Данилов Александр Сергеевич;

Джаманкулова Карлыгаш Калибековна;

Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна;

Дилдабек Дидарбек Жумагалиулы;

Ерназар Шынасыл Женисович;

Есимханов Сунгат Куатович;

Ашимжанов Жанарбек Садыканович;

Закиева Динара Болатовна;

Имашева Снежанна Валерьевна;

Искандерова Акерке Нургалиевна;

Карабасова Лаура Чапаевна;

Каринова Шолпан Танатовна;

Кемалов Мейрамбай Тамабаевич;

Карибек Даулет Жамаубаевич;

Кожаев Марат Шадетханович;

Кожахметова Лаззат Таймыровна;

Кузиева Замира Закировна;

Кучинская Юлия Владимировна;

Камзабекулы Дихан;

Медеуова Дана Темиртаевна;

Нахбаева Гулисхан Сайфулиновна;

Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович;

Оспанбеков Амирбек Канатбекович;

Перепечина Ольга Валентиновна;

Петров Константин Викторович;

Пономарёв Сергей Михайлович;

Пулатов Шерзод Аббозович;

Рожин Максим Николаевич;

Рымжанов Мади Рысбекович;

Савельева Татьяна Михайловна;

Саиров Ерлан Бияхметович;

Сарым Айдос Амироллаович;

Скакова Айжан Амангельдиковна;

Смышляева Екатерина Васильевна;

Сугирбай Аят Исатаевич;

Сулаймонова Русана Руслановна;

Сулейменова Айсулу Канатовна;

Темербаева Айжан Маратовна;

Тен Ирина Сергеевна;

Токтамурат Армангуль;

Хаирова Асель Ануаровна;

Шапак Унзила;

Шаталов Никита Сергеевич;

Шибутов Марат Максумович;

Адамбек Кендебай Сарыбаевич;

Сагинов Замир Садыкович;

Жылкыбаева Ляззат Ауезхановна;

Маралов Даурен Адильмырзаулы;

Ниязалиев Нуржан Ауезович;

Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич;

Беркимбаев Берик Серикович;

Найымбекова Айжан Избасхановна;

Байбеков Шалкар Заманбекович;

Базенов Айрат Базенович;

Балташева Айнагуль Кыдырбаевна;

Мусылманбек Ерканат;

Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна;

Данагулов Ербол Жеткергенович;

Елеусизова Бота Сериковна;

Тенизбаев Нурбахыт Молдахметович;

Амиргалиев Мадияр Орынтаевич;

Хайруллин Арман Габидуллаевич;

Хайруллиев Муса Карашаулы;

Нургалиев Ербол Жолдаспекович;

Ашимова Аяужан Турсынбековна;

Тамабек Абилхаир Галымович;

Ералиев Бекалы Ералиевичх;

Джансенгиров Арман Серикович;

Щербаков Станислав Александрович;

Баялышбаев Елдос Кайыркенулы;

Тлемисов Турарбек Тлемисович;

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич;

Калыков Арман Кобыландынович;

Дулатбеков Нурлан Орынбасарович;

Рамазанова Наталья Сергеевна;

Оспанов Шота Сабитбекович;

Кожаниязов Серик Салаватович;

Бакытбекулы Нуркен;

Ералиев Магжан Абзалович;

Урисбаев Аббат Жангирханович;

Себасов Марат Бакбергенулы;

Амантайулы Жаркынбек;

Теренченко Илья Сергеевич;

Токшылык Ерлан Бейсенулы;

Семидоцких Елена Александровна;

Жамалов Бауыржан Салдарович;

Ергешбек Нурсадык Ергешбекович;

Толыбаев Нурлан Алишерович;

Жукебаев Алмат Отаубаевич;

Абдикешов Алмат Жанболатович.

От партии "Ауыл":

Кайрат Айтуганов;

Шахмардан Байманов;

Захира Бегалиева;

Серик Егизбаев;

Мурат Иргибаев;

Ажар Каджибекова;

Владимир Киян;

Алмас Мухаметов;

Динара Райханова;

Рабига Токсеитова.

От партии Respublica:

Бекжан Айткулов;

Руслан Идрисов;

Мейрхат Касымбаев;

Олжас Куспеков;

Динара Наумова;

Екатерина Смолякова;

Нургуль Тау;

Махамбет Хасенов;

Айдарбек Ходжаназаров.

От партии "Ак жол":

Даурен Ахметжаев;

Бактыбек Бибаев;

Дания Еспаева;

Асылхан Кожахметов;

Юрий Ли;

Олжас Нуралдинов;

Мейраш Шынасилова;

Ермеккали Юсупов.

От партии ОСДП:

Асхат Рахимжанов;

Максут Насибулов;

Нурайнаш Камалова;

Лариса Ли;

Аслан Кульмагамбетов;

Арман Акылбай;

Наурыз Сайлаубай;

Ажар Сагандыкова.

Первую сессию новоизбранного Курултая президент созвал на 28 августа.