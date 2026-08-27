Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пять партий и 145 мандатов: кто вошел в Курултай Казахстана

Первая сессия Курултая назначена на 28 августа.
Варвара Тыщенко
Пять партий и 145 мандатов: кто вошел в Курултай Казахстана
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По итогам состоявшихся 23 августа выборов депутатские мандаты в Курултае распределились между представителями пяти политических партий. Всего в обновленный однопалатный парламент вошло 145 человек.

Места в Курултае распределились следующим образом:

Главный баннер
  • "Әділет" - 110 представителей;
  • "Ауыл" - 10 представителей;
  • Respublica - 9 представителей;
  • "Ак жол" - 8 представителей;
  • ОСДП - 8 представителей.

Список депутатов Курултая

От партии "Әділет":

  • Авершин Константин Викторович;
  • Адаев Ербол Даненович;
  • Адамбеков Тлектес Серикбайулы;
  • Аймагамбетов Асхат Канатович;
  • Аймаганова Айжан Талгатовна;
  • Алимкулов Бекжан Мухидинович;
  • Алтай Абай;
  • Атабаева Гульзира Нуржановна;
  • Атамкулова Гульназ Турехановна;
  • Ахмедиев Дархан Мейрамович;
  • Баденова Асель Жанбулатовна;
  • Байсакова Зульфия Мухамедбековна;
  • Басин Вадим Борисович;
  • Батырбеков Эрлан Гадлетович;
  • Башимов Марат Советович;
  • Бекназаров Нурлан Кудиярович;
  • Больгерт Евгений Андреевич;
  • Буршаков Сатыбалды Ересович;
  • Годунова Наталья Николаевна;
  • Дадебай Айбек Аркабайулы;
  • Данилов Александр Сергеевич;
  • Джаманкулова Карлыгаш Калибековна;
  • Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна;
  • Дилдабек Дидарбек Жумагалиулы;
  • Ерназар Шынасыл Женисович;
  • Есимханов Сунгат Куатович;
  • Ашимжанов Жанарбек Садыканович;
  • Закиева Динара Болатовна;
  • Имашева Снежанна Валерьевна;
  • Искандерова Акерке Нургалиевна;
  • Карабасова Лаура Чапаевна;
  • Каринова Шолпан Танатовна;
  • Кемалов Мейрамбай Тамабаевич;
  • Карибек Даулет Жамаубаевич;
  • Кожаев Марат Шадетханович;
  • Кожахметова Лаззат Таймыровна;
  • Кузиева Замира Закировна;
  • Кучинская Юлия Владимировна;
  • Камзабекулы Дихан;
  • Медеуова Дана Темиртаевна;
  • Нахбаева Гулисхан Сайфулиновна;
  • Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович;
  • Оспанбеков Амирбек Канатбекович;
  • Перепечина Ольга Валентиновна;
  • Петров Константин Викторович;
  • Пономарёв Сергей Михайлович;
  • Пулатов Шерзод Аббозович;
  • Рожин Максим Николаевич;
  • Рымжанов Мади Рысбекович;
  • Савельева Татьяна Михайловна;
  • Саиров Ерлан Бияхметович;
  • Сарым Айдос Амироллаович;
  • Скакова Айжан Амангельдиковна;
  • Смышляева Екатерина Васильевна;
  • Сугирбай Аят Исатаевич;
  • Сулаймонова Русана Руслановна;
  • Сулейменова Айсулу Канатовна;
  • Темербаева Айжан Маратовна;
  • Тен Ирина Сергеевна;
  • Токтамурат Армангуль;
  • Хаирова Асель Ануаровна;
  • Шапак Унзила;
  • Шаталов Никита Сергеевич;
  • Шибутов Марат Максумович;
  • Адамбек Кендебай Сарыбаевич;
  • Сагинов Замир Садыкович;
  • Жылкыбаева Ляззат Ауезхановна;
  • Маралов Даурен Адильмырзаулы;
  • Ниязалиев Нуржан Ауезович;
  • Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич;
  • Беркимбаев Берик Серикович;
  • Найымбекова Айжан Избасхановна;
  • Байбеков Шалкар Заманбекович;
  • Базенов Айрат Базенович;
  • Балташева Айнагуль Кыдырбаевна;
  • Мусылманбек Ерканат;
  • Талаева Таттыгуль Жаксыбаевна;
  • Данагулов Ербол Жеткергенович;
  • Елеусизова Бота Сериковна;
  • Тенизбаев Нурбахыт Молдахметович;
  • Амиргалиев Мадияр Орынтаевич;
  • Хайруллин Арман Габидуллаевич;
  • Хайруллиев Муса Карашаулы;
  • Нургалиев Ербол Жолдаспекович;
  • Ашимова Аяужан Турсынбековна;
  • Тамабек Абилхаир Галымович;
  • Ералиев Бекалы Ералиевичх;
  • Джансенгиров Арман Серикович;
  • Щербаков Станислав Александрович;
  • Баялышбаев Елдос Кайыркенулы;
  • Тлемисов Турарбек Тлемисович;
  • Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич;
  • Калыков Арман Кобыландынович;
  • Дулатбеков Нурлан Орынбасарович;
  • Рамазанова Наталья Сергеевна;
  • Оспанов Шота Сабитбекович;
  • Кожаниязов Серик Салаватович;
  • Бакытбекулы Нуркен;
  • Ералиев Магжан Абзалович;
  • Урисбаев Аббат Жангирханович;
  • Себасов Марат Бакбергенулы;
  • Амантайулы Жаркынбек;
  • Теренченко Илья Сергеевич;
  • Токшылык Ерлан Бейсенулы;
  • Семидоцких Елена Александровна;
  • Жамалов Бауыржан Салдарович;
  • Ергешбек Нурсадык Ергешбекович;
  • Толыбаев Нурлан Алишерович;
  • Жукебаев Алмат Отаубаевич;
  • Абдикешов Алмат Жанболатович.

От партии "Ауыл":

  • Кайрат Айтуганов;
  • Шахмардан Байманов;
  • Захира Бегалиева;
  • Серик Егизбаев;
  • Мурат Иргибаев;
  • Ажар Каджибекова;
  • Владимир Киян;
  • Алмас Мухаметов;
  • Динара Райханова;
  • Рабига Токсеитова.

От партии Respublica:

  • Бекжан Айткулов;
  • Руслан Идрисов;
  • Мейрхат Касымбаев;
  • Олжас Куспеков;
  • Динара Наумова;
  • Екатерина Смолякова;
  • Нургуль Тау;
  • Махамбет Хасенов;
  • Айдарбек Ходжаназаров.

От партии "Ак жол":

  • Даурен Ахметжаев;
  • Бактыбек Бибаев;
  • Дания Еспаева;
  • Асылхан Кожахметов;
  • Юрий Ли;
  • Олжас Нуралдинов;
  • Мейраш Шынасилова;
  • Ермеккали Юсупов.

От партии ОСДП:

  • Асхат Рахимжанов;
  • Максут Насибулов;
  • Нурайнаш Камалова;
  • Лариса Ли;
  • Аслан Кульмагамбетов;
  • Арман Акылбай;
  • Наурыз Сайлаубай;
  • Ажар Сагандыкова.

Первую сессию новоизбранного Курултая президент созвал на 28 августа.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article