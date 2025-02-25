Люди стали погибать после использования препаратов для похудения

Врачи предупреждают о возможных опасных осложнениях, таких как судороги и кишечная непроходимость.

Как сообщает Daily Mail, на конец января число случаев летального исхода в результате применения препаратов для похудения достигло 22, еще 60 смертей были связаны с препаратами, предназначенными для лечения диабета второго типа. Это отметило Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

Производители указывают среди побочных эффектов тошноту, рвоту и диарею, но врачи также предупреждают о возможных опасных осложнениях, таких как судороги и кишечная непроходимость.

Так что врачи настоятельно рекомендуют не принимать препараты для похудения без назначения.

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