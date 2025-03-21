Магистральную железную дорогу в Мангистау вернули в госсобственность

Суд обязал АО «Каскор-Транссервис» передать магистральную железнодорожную сеть в собственность государства, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Главная транспортная прокуратура выяснила, что частная компания владеет железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау. По закону такие объекты должны принадлежать государству. Из-за стратегической важности железной дороги и необходимости её возврата министерство транспорта подало иск. 14 марта 2025 года Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области полностью удовлетворил требования.

В ведомстве уточнили, что данное решение является важным шагом в обеспечении устойчивого развития транспортной инфраструктуры Казахстана и гарантирует контроль государства над ключевыми объектами железнодорожной сети.