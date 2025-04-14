Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

В течение трёх дней их интенсивность будет постепенно возрастать, достигая уровня G2, что соответствует средней степени космической бури.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным учёных, ранним утром 14 апреля ожидаются магнитные волны. В течение трёх дней их интенсивность будет постепенно возрастать, достигая уровня G2, что соответствует средней степени космической бури.

К вечеру буря немного ослабнет до уровня G1 и постепенно прекратится. Однако вечером 16 апреля, по прогнозам, магнитная буря достигнет своих пиковых значений.

Кроме того, на 17 апреля прогнозируется повышение геомагнитного фона, однако оно не достигнет уровня шторма.

Следующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.

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