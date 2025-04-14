Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

В течение трёх дней их интенсивность будет постепенно возрастать, достигая уровня G2, что соответствует средней степени космической бури.
gorod
Магнитные бури накроют Землю 16 апреля

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По данным учёных, ранним утром 14 апреля ожидаются магнитные волны. В течение трёх дней их интенсивность будет постепенно возрастать, достигая уровня G2, что соответствует средней степени космической бури.

Главный баннер

К вечеру буря немного ослабнет до уровня G1 и постепенно прекратится. Однако вечером 16 апреля, по прогнозам, магнитная буря достигнет своих пиковых значений.

Кроме того, на 17 апреля прогнозируется повышение геомагнитного фона, однако оно не достигнет уровня шторма.

Следующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля.

Ранее были названы знаки зодиака, которые чаще других берут кредиты.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article