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Социум

Магнитные бури повлияли на казахстанцев 21 апреля

В ближайшие сутки геомагнитная обстановка дойдет до критического предела. Землю накроет магнитная буря.
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Магнитные бури повлияли на казахстанцев 21 апреля

В течение дня 21 апреля мощность колебаний магнитного поля составит 2 балла. Однако к позднему вечеру активность Солнца может возрасти. 

По данным Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, скорость солнечного ветра в этот день достигнет 379 километров в секунду. Вероятность возникновения полярных сияний остаётся низкой, а шанс магнитных бурь оценивается в 7%. В 15% случаев возможны незначительные возмущения, а в 78% магнитосфера останется стабильной.

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Индекс вспышечной активности находится в оранжевой зоне и составляет 4,8, что указывает на средний уровень солнечной активности. Накануне было зафиксировано три солнечных вспышки, из которых ни одна не достигла класса M. Это свидетельствует о том, что пока серьёзных угроз нет, но ситуация может измениться.

Ранее мы предупреждали о том, что три знака зодиака попадут в круговорот интриг на этой неделе.

Фото: pixabay.com

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