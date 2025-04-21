Магнитные бури повлияли на казахстанцев 21 апреля

В течение дня 21 апреля мощность колебаний магнитного поля составит 2 балла. Однако к позднему вечеру активность Солнца может возрасти.

По данным Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, скорость солнечного ветра в этот день достигнет 379 километров в секунду. Вероятность возникновения полярных сияний остаётся низкой, а шанс магнитных бурь оценивается в 7%. В 15% случаев возможны незначительные возмущения, а в 78% магнитосфера останется стабильной.

Индекс вспышечной активности находится в оранжевой зоне и составляет 4,8, что указывает на средний уровень солнечной активности. Накануне было зафиксировано три солнечных вспышки, из которых ни одна не достигла класса M. Это свидетельствует о том, что пока серьёзных угроз нет, но ситуация может измениться.

Ранее мы предупреждали о том, что три знака зодиака попадут в круговорот интриг на этой неделе.

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