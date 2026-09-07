Мама и двое детей погибли при пожаре на АЗС в Актобе: начался суд

Погибших обнаружили в салоне сгоревшей машины после тушения пожара. Произошёл он поздно вечером 19 июня на АГЗС на проспекте Бокенбай батыра. Погибшими оказались женщина и двое ее несовершеннолетних дочерей. Им было 10 и 6 лет. Также в пожаре пострадал 54-летний мужчина, его доставили в больницу, он получил ожоги верхней части тела.

По факту полиция возбудила уголовное дело по ст. 281 УК РК - Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Владельца АГЗС водворили в ИВС.

7 сентября в суде Актобе по этому делу началось судебное разбирательство. Потерпевший, у которого на заправке погибли супруга и двое детей, рассказал, что в тот вечер они на машине брата выехали в город за покупками, заодно решили заправить газовый баллон, которым они пользовались на летней кухне.

За рулём находился брат. С ними так же были супруга и двое дочерей. Они в салоне сидели сзади, сам потерпевший на переднем сиденье. Объехав магазины, они решили заправить на ближайшей заправке газбаллон. Оператор согласился залить в него газ, не вытаскивая баллон из багажника. Объем - 30 литров, обычно на заправках в него заливали 29 литров газа. В этот раз при заправке табло показывало гораздо больше, когда дошло до 42 литров, мужчина, он, находился на улице, стал кричать оператору, чтобы он остановил заправку. Но в доли секунды произошел взрыв.

- Молодой оператор не знал, где кнопка «стоп». Произошло ужасное. Огнетушитель был пустой, без шланга. Супруга с детьми до этого выходили в туалет. Я думал, их нет в машине. Что они остались в салоне, брат сказал потом. Мне очень тяжело, но я смирился. Много думал, советовался с родными супруги и согласился на медитативное соглашение с подсудимым. Я простил его,- сказал в суде потерпевший.

Судебное разбирательство продолжается.

Айман КАРИМ