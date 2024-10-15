Мать и дочь сбили на пешеходном переходе: виновнику огласили приговор

Трагедия произошла 10 сентября на автодороге «Южная объездная дорога» в Актобе. Из материалов дела следует, что в тот день подсудимый за рулем ГАЗ-3302 ехал со стороны нового моста в село Заречное. Мужчина ехал с явным превышением скорости в 98,5 км/час. Увидев дорожный знак «Пешеходный переход» он не сбавил скорость, хотя видел, что ехавшая рядом машина остановилась. На пешеходном переходе подсудимый сбил женщину и её трехлетнюю дочь. В результате аварии мать получила тяжкий вред здоровью, а девочка от полученных травм скончалась.

Трагедия произошла 10 сентября на автодороге «Южная объездная дорога» в Актобе. Из материалов дела следует, что в тот день подсудимый за рулем ГАЗ-3302 ехал со стороны нового моста в село Заречное. Мужчина ехал с явным превышением скорости в 98,5 км/час. Увидев дорожный знак «Пешеходный переход» он не сбавил скорость, хотя видел, что ехавшая рядом машина остановилась. На пешеходном переходе подсудимый сбил женщину и её трехлетнюю дочь. В результате аварии мать получила тяжкий вред здоровью, а девочка от полученных травм скончалась.

Сам подсудимый признал свою вину, искренне раскаялся и попросил суд не лишать его свободы. Потерпевшие изначально требовали, чтобы подсудимый выплатил им 30 миллионов тенге моральной компенсации. Однако позже они заявили, что простили его и отказались от моральной компенсации, так как мужчина выплатил им 10 миллионов тенге. Потерпевшие тоже просили суд не лишать подсудимого свободы.

Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Кроме этого суд лишил его водительских прав на пять лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.