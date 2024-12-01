Медпункт открыли в селе ЗКО

В пресс-службе областного акимата сообщили, что в селе Үлкен Еңбек Теректинского района открылся медицинский пункт, который жители ждали несколько лет. В медучреждение общей площадью 139 квадратных метров в одну смену могут разместиться 15 человек. Он оснащен современным оборудованием. По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, до конца года в регионе планируют открыть еще около 20 медицинских учреждений.