Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Медпункт открыли в селе ЗКО

В медучреждение общей площадью 139 квадратных метров в одну смену могут разместиться 15 человек.
Жулдызхан Хасангалиева
Медпункт открыли в селе ЗКО

В пресс-службе областного акимата сообщили, что в селе Үлкен Еңбек Теректинского района открылся медицинский пункт, который жители ждали несколько лет. В медучреждение общей площадью 139 квадратных метров в одну смену могут разместиться 15 человек. Он оснащен современным оборудованием. По словам заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, до конца года в регионе планируют открыть еще около 20 медицинских учреждений. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article