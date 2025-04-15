Меньше всего браков зарегистрировано в ЗКО

По данным бюро национальной статистики, в прошлом году в Казахстане зарегистрировано более 123 тысяч браков. Общий коэффициен брачности составил 6,13 на 1000 человек населения. Наибольший коэффициент брачности отмечен в Астане – 7,34, в Алматинской области – 6,98 и области Ұлытау – 6,70. Наименьший – в Западно-Казахстанской области, где показатель составил 5,58.

Больше всего вступивших в брак в прошлом году были в возрасте 20–24 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак составил у мужчин – 27,9 лет, у женщин – 25,2 года. Из общего числа браков 18,2% – межэтнические.

41% вступивших в брак девушек имели высшее образование, из мужчин – 38%.

Самое большое количество браков зарегистрировано в июле – 13 739, наименьшее – в мае (8453).