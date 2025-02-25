Место строительства первой АЭС определили в Казахстане

Правительство официально определило место для первой атомной электростанции в Казахстане. Постановление об этом уже опубликовано в базе нормативных актов.

— Принять решение о районе строительства ядерной установки „Атомная электрическая станция“ — Жамбылский район Алматинской области, — говорится в документе.

Решение приняли ещё 30 декабря 2024 года, его подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Но в силу документ вступает только сегодня — в день официального опубликования.

Напомним, в 2021 году в своём послании народу президент отметил, что в течение года правительство и фонд «Самрук-Казына» должны изучить возможности развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Позже, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Токаев сказал, что «пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция». Возведение станции в среднем занимает 10 лет. Летом 2022 года стало известно, что станцию планируют построить в районе посёлка Улкен Алматинской области. В августе 2023 года прошли первые слушания, мнения сильно разделились. Позже в 2024 году в Казахстане провели референдум, где более 70% казахстанцев проголосовали "за" строительство АЭС. В шорт-лист по строительству станции вошли четыре компании (CNNC, ICHNP, Росатом, EDF), представляющие четыре страны - Китай, Южную Корею, Россию и Францию. В январе 2025 года премьер-министр на расширенном заседании правительства сообщил о заключении в ближайшее время необходимых соглашений по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также, по его словам, завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС в стране.