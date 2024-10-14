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Социум

Министр «отругала» казахстанцев за «лень»

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова "отругала" казахстанцев за "лень" и предложила ужесточить законодательство для тех случаев, когда человек отказывается от работы.
Кристина Кобина
Министр «отругала» казахстанцев за «лень»

Во время правительственного часа в мажилисе глава ведомства напомнила, что социальные выплаты выделяются из фонда соцстрахования и, "если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев", передает корреспондент Tengrinews.kz

Другим гражданам, как отметила Жакупова, такие пособия не выплачиваются - "из республиканского бюджета таких выплат нет".

— Люди не идут на субсидируемую работу или другие вакансии, предлагаемые государством. В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области требуется сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге, однако есть граждане, которые даже не хотят рассматривать такую работу. Привитие трудовых ценностей должно начинаться в семье. Если взглянуть на китайские семьи, дети учатся в две смены и даже спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста. Сейчас мы сами наблюдаем ситуации, когда предлагаем людям работу с зарплатой в 300 тысяч тенге, а они, не имея ни знаний, ни навыков, требуют 800 тысяч.

В целом можно сказать, что ценности труда полностью утрачены. Это необходимо регулировать не только воспитательными и идеологическими методами, но и законодательно. Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство в случаях, когда человек отказывается от работы, — сказала Светлана Жакупова.

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