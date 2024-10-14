Министр «отругала» казахстанцев за «лень»

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова "отругала" казахстанцев за "лень" и предложила ужесточить законодательство для тех случаев, когда человек отказывается от работы.

Во время правительственного часа в мажилисе глава ведомства напомнила, что социальные выплаты выделяются из фонда соцстрахования и, "если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Другим гражданам, как отметила Жакупова, такие пособия не выплачиваются - "из республиканского бюджета таких выплат нет".