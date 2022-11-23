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Социум

Молочная продукция подорожала в Казахстане почти на треть

В ЗКО рост цен на молочную продукцию составил 28,2%. Фото с сайта pexels.com Аналитики Energyprom сообщили, что за год цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2%. Питьевое молоко подорожало на 28,3%; консервированное молоко - на 39,2%; йогурт - на 36,5%; кефир - на 19,7%; сметана - на 33,6%; творог - на 14,8%; твёрдый сыр - на 31,4%. В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области - плюс 42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (+31,6%) и Шымкент (+31,3%). В ЗКО рост цен на молочну
Дана Рахметова
Молочная продукция подорожала в Казахстане почти на треть
В ЗКО рост цен на молочную продукцию составил 28,2%.
У производителей молочных продуктов санврачи ЗКО выявили нарушения
У производителей молочных продуктов санврачи ЗКО выявили нарушения
Фото с сайта pexels.com Аналитики Energyprom сообщили, что за год цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2%.
  • Питьевое молоко подорожало на 28,3%;
  • консервированное молоко - на 39,2%;
  • йогурт - на 36,5%;
  • кефир - на 19,7%;
  • сметана - на 33,6%;
  • творог - на 14,8%;
  • твёрдый сыр - на 31,4%.
В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области - плюс 42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (+31,6%) и Шымкент (+31,3%). В ЗКО рост цен на молочную продукцию составил 28,2%. При этом произвели молочных продуктов на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан молоко продукты питание

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