Молочная продукция подорожала в Казахстане почти на треть

В ЗКО рост цен на молочную продукцию составил 28,2%. Фото с сайта pexels.com Аналитики Energyprom сообщили, что за год цены на молочные продукты в Казахстане увеличились на 28,2%. Питьевое молоко подорожало на 28,3%; консервированное молоко - на 39,2%; йогурт - на 36,5%; кефир - на 19,7%; сметана - на 33,6%; творог - на 14,8%; твёрдый сыр - на 31,4%. В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области - плюс 42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (+31,6%) и Шымкент (+31,3%). В ЗКО рост цен на молочну