Мост через реку Урал закрыли из-за трещины в Атырау

Самый длинный мост через реку Урал строился 4 года. Проект был завершен в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина — 13 метров, и он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн. Это важный транспортный объект, обеспечивающий движение по маршруту Атырау - Актобе - Астрахань и Атырау - Уральск.

На мосту через реку Урал, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай, были обнаружены трещины в средней части конструкции, передает azh.kz.

- Об этой проблеме стало известно недавно, и мы сразу приняли меры безопасности. Трещины на мосту, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай через реку Урал, возникли в средней части, - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

По его словам, в связи с возникшей ситуацией в первую очередь был ограничен проезд тяжелых грузовиков по мосту, а легковым автомобилям разрешено двигаться только со скоростью не более 20 км/ч.

- Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила дорожного движения. На мосту будут установлены специальные дорожные знаки, - отметил аким.

Кроме того, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Как уточнил Нурлыбаев, на техническую проверку, разработку сметы и выделение финансирования понадобится время. Движение автотранспорта не будет полностью перекрыто, поскольку имеются альтернативные автодороги: Атырау - Уральск и Атырау - Индер.

Напомним, самый длинный мост через реку Урал строился 4 года. Проект был завершен в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина — 13 метров, и он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн. Это важный транспортный объект, обеспечивающий движение по маршруту Атырау - Актобе - Астрахань и Атырау - Уральск.

Мост был возведен с использованием средств из областного и республиканского бюджетов, а общая стоимость проекта составила 9,4 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Атырауинжстрой», а работы велись силами ТОО «Энергомост».

Ранее на объездном мосту, построенном почти 40 лет назад, через который проходит поток машин из Туркменистана и портов Мангистауской области в Россию, появились разрывы на стыках дорожного покрытия и выбоина.

Кроме того, части конструкции моста начали расходиться, и на дороге показалась арматура. Жители опасаются, что торчащие металлические прутья могут повредить колеса автомобилей и спровоцировать аварии. Мост ввели в эксплуатацию в 1985 году, его длина составляет 305 метров, а ширина — 14 метров.

Всего для регулирования движения транспорта на территории Атырау построено 6 мостов.