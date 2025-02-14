Мужчина набросился с ножом на участковых в ЗКО

По итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай. Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц.

В МВД рассказали об ответственности за неповиновение полиции, передает Polisia.kz.

— К сожалению, в последнее время участились факты неповиновений представителям власти. По итогам 2024 года зафиксирован 271 такой случай. Из этого числа 127 нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, 87 ранее судимы и 19 оказали неповиновение в группе лиц, — сообщил заместитель начальника департамента собственной безопасности МВД Алтынбек Шуйншалиев.

За применение насильственных действий в отношении сотрудников полиции осудили 225 человек.

— Так, к пяти годам лишения свободы осудили жителя Теректинского района Западно-Казахстанской области. Мужчина после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и ранил им предплечья и кисти рук, — рассказали в МВД.

По данным министерства, другой случай произошел на станции Кандыагаш Актюбинской области. Пассажир поезда «Астана — Атырау» в нетрезвом состоянии сопротивлялся инспекторам патрульной службы. За причинение вреда здоровью мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.