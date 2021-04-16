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Социум

Мужчину в Уральске обвиняют в мошенничестве. Он занял у местных бизнесменов полмиллиарда тенге

Подозреваемый брал деньги в течение трех лет и обещал вернуть их с процентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель начальника следственного отдела УП города Уральск Алия Мукиева, в производстве следственного отдела находилось уголовное дело, подозреваемый обвинялся в мошенничестве по восьми эпизодам. - Общий причиненный ущерб составил более полумиллиарда тенге (598 миллионов тенге). Сейчас уголовное дело передано в суд, - отметила Алия Мукиева. - Суть дела заключалась в том, что подозреваемый под видом мелкого бизнесмена (бы
Кристина Кобина
Мужчину в Уральске обвиняют в мошенничестве. Он занял у местных бизнесменов полмиллиарда тенге
Подозреваемый брал деньги в течение трех лет и обещал вернуть их с процентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более 1,5 миллиона тенге заплатили жители Актюбинской области за &quot;поступление&quot; на грант в медицинский университет
Более 1,5 миллиона тенге заплатили жители Актюбинской области за &quot;поступление&quot; на грант в медицинский университет
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель начальника следственного отдела УП города Уральск Алия Мукиева, в производстве следственного отдела находилось уголовное дело, подозреваемый обвинялся в мошенничестве по восьми эпизодам. - Общий причиненный ущерб составил более полумиллиарда тенге (598 миллионов тенге). Сейчас уголовное дело передано в суд, - отметила Алия Мукиева. - Суть дела заключалась в том, что подозреваемый под видом мелкого бизнесмена (был оформлен как индивидуальный предприниматель), брал деньги под проценты у других предпринимателей и обещал вернуть с процентами, но не возвращал. Длилось все это по 2-3 года. Затем потерпевшие обратились в полицию. Начальник следственного отдела УП Уральска Сафуан Жампейсов дополнил, что мужчина был взят под стражу. - Он заводил знакомства в любом месте, то есть даже если он чинил машину в сервисе и вдруг с ним рядом оказался бизнесмен, он заинтересовывал их своими планами, сразу же говорил о возможности заработать больше, чем есть сейчас. Несмотря на то, что суммы были огромные - 40-100 миллионов тенге, предприниматели соглашались на это. Тем более подозреваемый посещал рестораны, показывал уровень своего достатка, хорошо одевался, одним словом, выполнял свою роль - как хороший актер, - пояснил начальник следственного отдела УП Уральска. К слову, следствие по этому делу началось в декабре прошлого года и было окончено в феврале этого года. - Между тем из этой огромной суммы он вернул всего 2 миллиона тенге. Кстати, вины он своей не признает, - пояснил Сафуан Жампейсов. - По факту было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мошенничество

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