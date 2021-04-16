Мужчину в Уральске обвиняют в мошенничестве. Он занял у местных бизнесменов полмиллиарда тенге

Подозреваемый брал деньги в течение трех лет и обещал вернуть их с процентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель начальника следственного отдела УП города Уральск Алия Мукиева, в производстве следственного отдела находилось уголовное дело, подозреваемый обвинялся в мошенничестве по восьми эпизодам. - Общий причиненный ущерб составил более полумиллиарда тенге (598 миллионов тенге). Сейчас уголовное дело передано в суд, - отметила Алия Мукиева. - Суть дела заключалась в том, что подозреваемый под видом мелкого бизнесмена (бы