«Мы добираемся до тех мест, куда люди не доезжают» — уральский клуб любителей бездорожья

В Уральске 4 года назад появился Kaban club — клуб любителей бездорожья. Его создали друзья, увлечённые ездой по сложным трассам. Они решили объединить всех, кто интересуется внедорожными путешествиями и Off-road — преодолением сложных участков на полноприводной технике. Основатель автоклуба Петр Милосердный говорит, что главная цель клуба — наслаждаться моментом, объединять единомышленников и помогать другим.

В Уральске 4 года назад появился Kaban club — клуб любителей бездорожья. Его создали друзья, увлечённые ездой по сложным трассам. Они решили объединить всех, кто интересуется внедорожными путешествиями и Off-road — преодолением сложных участков на полноприводной технике. Основатель автоклуба Петр Милосердный говорит, что главная цель клуба — наслаждаться моментом, объединять единомышленников и помогать другим.

Фото предоставил Петр Милосердный

За эти годы клуб значительно вырос. Его участники стали многократными чемпионами Казахстана и России по езде по бездорожью, GPS-ориентированию и другим видам соревнований. Теперь клуб известен далеко за пределами Уральска.

— Мы не только участвуем в соревнованиях и выезжаем на природу, но и помогаем людям. Мы выезжаем в труднодоступные места, например, если кто-то застрял зимой или провалился под лёд. У нас для этого есть техника и оборудование. Также мы организуем мероприятия для всех желающих: заезды на время, GPS-ориентирование и розыгрыши в интернете, — рассказал основатель клуба Петр Милосердный.

Во время паводка участники клуба вместе с полицией патрулировали отдалённые дачные участки вдоль реки Урал. Несколько дней ребята следили за домами, чтобы предотвратить мародёрство.

Фото предоставил Петр Милосердный

Клуб помогает новичкам: учит правильным манёврам, показывает, как регулировать давление в шинах, поддерживать оптимальные обороты двигателя и справляться с трудными участками дороги.

— Присоединиться к нам может каждый, у кого есть желание и внедорожник 4х4. Достаточно пару раз прокатиться с нами, чтобы понять, подходит ли это занятие. Мы всегда поддерживаем новичков. Некоторые участники владеют несколькими автомобилями, собранными по их проектам. Мы делимся советами, как сделать машину более проходимой. В нашем клубе есть девушка по имени Оксана. Она ездит на Гелендвагене, и, честно говоря, иногда делает это лучше, чем многие мужчины, — добавил основатель.

В планах клуба — привлечь больше участников, организовать путешествия по миру и представить Уральск на глобальной арене. Участники активно участвуют в соревнованиях и проводят их в Уральске.