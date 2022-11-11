Мы уже продали всё, что могли - отец подростка со сложным генетическим заболеванием из ЗКО

Мы уже продали всё, что могли - отец подростка со сложным генетическим заболеванием из ЗКО

Мальчику необходимо дорогостоящее лечение за границей, передаёт портал «Мой ГОРОД». У Нурдаулета Бауржана в пятилетнем возрасте врачи диагностировали сложное заболевание - мышечная дистрофия Дюшенна. Это редкая генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни - мышцы сердца и лёгких перестают работать. В Казахстане дети с таким заболеванием в большинстве случаев живут лишь до 19 лет. Миодистрофия Дюшенна (другие названия: миопатия Дюшенна, миодистрофия Дюшена-Беккера) — генетическая болезнь. Болеют ма