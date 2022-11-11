Мы уже продали всё, что могли - отец подростка со сложным генетическим заболеванием из ЗКО

Миодистрофия Дюшенна (другие названия: миопатия Дюшенна, миодистрофия Дюшена-Беккера) — генетическая болезнь. Болеют мальчики и очень редко девочки. Основное проявление болезни — слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени.Состояние подростка ухудшается с каждым днём. У него уже искривился позвоночник и происходит нарушение глотательных функций, а совсем недавно у подростка появилась ещё одна проблема - он не может самостоятельно сидеть. Отец Нурдаулета Руслан Джиткизов говорит, что у сына с каждым днём всё больше и больше развиваются комплексы. Ведь в 14 лет подростки вовсю общаются между собой, играют в футбол, посещают спортивные секции и занимаются творчеством. К сожалению, Нурдаулет вынужден наблюдать за всем этим из окна. Помочь подростку могут только американские врачи, однако лечение не по карману среднестатистической казахстанской семье. Курс реабилитации стоит 80 миллионов тенге. Кроме Нурдаулета семья воспитывает ещё троих детей, младшему из которых всего два года. Семья обращалась за помощью в фонд «Казакстан халкына», однако им отказали - фонд не оплачивает лечение за границей. А недавно Нурдаулет подхватил простуду, у него появился кашель, а отхаркиваться он не может. Родители практически каждый день вызывали скорую.
– Сыну с каждым днём становится хуже не только физически, но и морально. Он каждый день плачет, звонит каждый день бабушке с дедушкой, зовёт их и говорит, чтоб немедленно приехали. В такие моменты мы не знаем, как себя вести, какие слова подобрать. Мы уже продали всё, что можно было. Не только мы, но и все родственники. Продали скотину, мебель, даже металл. Ежедневно звонят с клиники, торопят. На билеты собрали сами, но на лечение собрать не можем, - говорит Руслан Джиткизов.Есть и хорошая новость. На днях семье позвонил незнакомый мужчина и сказал, что перечислит на лечение Нурдаулета 45 миллионов тенге, но на условиях конфиденциальности. Итого теперь семье остаётся собрать 20 миллионов тенге.
– Сейчас наш волшебник уже заключает договор с американской клиникой, чтобы перечислить средства прямиком им. Нам же остаётся собрать 20 миллионов тенге. 15 миллионов тенге, которые мы собрали ранее, мы тоже перевели на счёт клиники. Остававшуюся сумму мы должны собрать как можно скорее. Обращаемся за помощью ко всем неравнодушным казахстанцам. Не проходите мимо беды, которая настигла нашу семью. Помогите нам, ведь осталось совсем чуть-чуть, - заключил отец Нурдаулета.Все, кто желает помочь семье со сбором, могут перечислить средства на следующий счет:
- Kaspi Bank 4400 4301 4843 3235, счёт привязан к номеру 8 708 828 66 73 Венера Ш.
- Halyk Bank 4405 6397 2750 1916, счёт привязан к номеру 8 778 655 63 56 Венера Ш.