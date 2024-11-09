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Происшествия Социум

На 11,5 млн тенге превысил скорость водитель из Актобе

Сумма штрафов составляет около 11,5 миллионов тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Призываем граждан соблюдать Закон и Порядок! Некоторые водители с иностранными номерами надеются избежать наказания, но полиция выявляет таких нарушителей и привлекает их к ответственности, — сообщили в ведомстве.
Жулдызхан Хасангалиева
На 11,5 млн тенге превысил скорость водитель из Актобе

По данным МВД РК, нарушения установили с помощью системы "Қорғау". 35-летний мужчина за два месяца на автомобиле ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города.

— Сумма штрафов составляет около 11,5 миллионов тенге.  Автомобиль помещен на специальную стоянку. Призываем граждан соблюдать Закон и Порядок! Некоторые водители с иностранными номерами надеются избежать наказания, но полиция выявляет таких нарушителей и привлекает их к ответственности, — сообщили в ведомстве. 

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