На 3,5 млн тенге оштрафовали АО «QAZAQ QAZ AIMAQ» в ЗКО

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитова рассказал, что АО «QAZAQ QAZ AIMAQ» оштрафовали на 3 478 156 тенге.

Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитова рассказал, что АО «QAZAQ QAZ AIMAQ» оштрафовали на 3 478 156 тенге.

— Так в ходе расследования установили факты применения разных условий к равнозначным соглашениям с потребителями без объективно оправданных на то причин, то есть ущемлялись права потребителей газа. Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Уральск от 13 июня 2024 года ЗКПФ АО «QAZAQ QAZ AIMAQ» признан виновным по части 3-1 статьи 159 КоАП РК. Наложен штраф на сумму 3 478 156 тенге с вынесением предписания об устранений нарушений, которое на сегодняшний день исполнено в полном объеме, — пояснил Салават Вахитов.

Часть 3-1 статьи 159 КоАП РК «Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением, за исключением установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен, запрещенные Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Также Салават Вахитов пояснил, что 24 сентября 2024 года подтвердили факт антиконкурентных действий со стороны Отдела ЖКХ, ПТ и АД города Уральск при проведении государственных закупок, в части укрупнения лотов.

— За совершение антиконкурентных действий предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц отдела ЖКХ в размере трехсот месячных расчетных показателей (1 107 600 тенге), — отметил руководитель ведомства.

По словам Вахитова, за непредоставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу к административной ответственности привлекли субъекта рынка ЗКПФ АО «QAZAQ QAZ AIMAQ» и ТОО«Baystonе» и Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Уральск, ГУ «Управление строительства ЗКО», КГУ «Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ») по статье 162 КоАП РК.

Напомним, третьего октября 2024 года в ЗКО повредили газопровод. Без газа остались четыре населенных пункта. Газопровод находится на балансе АО «QAZAQGAZ AIMAQ».