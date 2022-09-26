Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 22 сентября поступило заявление от 65-летней женщины. Она стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в социальных сетях. Мужчина представился гражданином США и рассказал о намерениях переехать в Казахстан после выхода на пенсию. Он спросил у «суженной» адрес и полное имя, чтобы «отправить подарок и деньги». Правда оплатить пошлину «щедрый жених» отказался и попросил пенсионерку перевести деньги на расчётный счёт. Пожилая актюбинка продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 миллионов тенге. Полиция начала досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Жителей вновь призывают быть критичными в отношении информации в сети.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.