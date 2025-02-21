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Социум Экономика

На 55 млн тенге планируют обновить остановочные павильоны в Уральске

В 2025 году планируется поменять 20 остановок.
Жулдызхан Хасангалиева
На 55 млн тенге планируют обновить остановочные павильоны в Уральске

Как сообщил главный специалист сектора пассажирского транспорта городского ЖКХ Нурлыбек Муханбеткалиев, в 2025 году в Уральске планируют обновить 20 остановок. На это выделили 55 миллионов тенге, но окончательная сумма может быть меньше — всё зависит от итогов конкурса, который продлится до 24 февраля. После замены старые остановки, если они в хорошем состоянии, перенесут на окраины города. 

Тёплые остановки устанавливать не планируют. В 2024 году в городе появилось 10 новых остановок. Их установили за 17 миллионов тенге, но тёплых среди них не было. Сейчас в Уральске всего 4 тёплых павильона на остановках: институт «Евразия», «Жигули», «Железнодорожный вокзал» и возле Краеведческого музея.

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Какие именно остановки обновят в 2025 году, станет известно после конкурса. По последним данным, ремонт требуется 35 городским павильонам. Всего в Уральске 357 остановок, не считая тех, что в поселках Зачаганск и Деркул. 

Напомним, что в 2023 году в Уральске планировали установить около 50 остановок. На это выделили чуть больше 70 миллионов тенге. Тогда заведующий ЖКХ Азамат Халелов сообщил, что в городе не оборудовано примерно 150 остановок. Новые павильоны устанавливали в разных районах, включая 10-й микрорайон, старый аэропорт, а также в новом и старом центре города. В первую очередь остановки планировали устанавливать в новых районах, а также там, откуда поступало больше всего обращений от жителей.

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Бюджет новые остановки остановочные павильоны

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