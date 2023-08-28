– Толщина асфальта составляет всего три сантиметра, мы сами измеряли. Даже года не прошло, а дорога уже сыпется, что будет дальше? По какой такой технологии ремонтируют дороги? — возмущаются сельчане.

– Сейчас щебень разлетается в разные стороны, а от цемента ничего и не осталось. Даже песчано-гравийную смесь не укладывали. Теперь они (подрядчики — прим. автора) говорят, что поверх этого будут укладывать асфальт. Ну ведь не трудно догадаться, каким будет его качество. Куда смотрят представители технадзора? Где центр качества дорожных активов? — недоумевают люди.

— Подрядная организация завершает объект в районе Байтерек, и на днях приедет в Пятимар. У нас проводится не капитальный, а средний ремонт. Сейчас его делают именно по такой технологии. Вы можете сами посмотреть ПСД. Дорогу делают по технологии ресайклинг, то есть под низ кладут смесь из щебня и асфальта, а поверх укладывают асфальт. Во всех населённых пунктах дороги ремонтируются именно по такому методу. Миллиарды на капремонт подъездной дороги в посёлок нам никто выделять не будет, — заявил глава района.

Жители села Пятимар Жангалинского района обрадовались, узнав год назад о ремонте дорог в посёлке. Работу начали в прошлом году, из 10 километров отремонтировали четыре. Остальные шесть должны были заасфальтировать в этом году. Однако радость длилась не долго. Новый асфальт не продержался и года. На дороге появились выбоины и ямы, покрытие начало крошиться. Подрядчиком является ТОО «Тоби».Сомнение жителей вызывает качество дороги, которую собираются асфальтировать и в этом году. Подрядчики месяц назад посыпали её смесью из щебня и цемента, а сами уехали ремонтировать другую дорогу.Сельчане собрались на отремонтированном участке, чтобы выразить своё недовольство. Сюда же они пригласили акима Жангалинского района Алпамыса Кушкинбаева. Чиновник выслушал претензии жителей и заявил, что на этом участке проводится средний ремонт, а на капитальный денег нет.Он также пообещал, что отремонтированный участок тщательно проверят представители технического, авторского надзора и заказчик в лице отдела районного ЖКХ.