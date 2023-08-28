Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента. Оно пройдёт первого сентября.
— Созвать совместное заседание палат парламента РК первого сентября в 11:00 в Астане, — говорится в документе.
Напомним, 30 июня казахстанские парламентарии ушли на каникулы.