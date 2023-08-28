Глава госучреждения выбил надпись на скале в Мангистау
Видео с актом вандализма опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах видно, как мужчина наносит удары по скале, выбивая слово.
— Ыбыкты-Сай, Мангистауская область. Эти камни формировали ветра и воды миллионы лет, а этот мужик с помощью отвёртки и молотка пытается оставить себя в истории, — написал эко-активист.
В полиции сразу сообщили, что устанавливают личность нарушителя. После чего на него составят административный протокол. В комментариях пользователи предположили, что герой видео — чиновник из Актобе.
Информацию позже подтвердили официально.
— Указанный на видео человек действительно является руководителем бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры, — проинформировали в отделе культуры Актобе.
Позже в акимате уточнили, что это директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых.
Каньон, по данным учёных, образовался около 50 миллионов лет назад. Уникальные узоры на нём создала природа — ветер, осадки и подземные толчки.