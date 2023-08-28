— Ыбыкты-Сай, Мангистауская область. Эти камни формировали ветра и воды миллионы лет, а этот мужик с помощью отвёртки и молотка пытается оставить себя в истории, — написал эко-активист.

— Указанный на видео человек действительно является руководителем бюджетной организации. В настоящее время находится в трудовом отпуске. По выходу на работу с ним будет проведена разъяснительная работа и приняты соответствующие меры, — проинформировали в отделе культуры Актобе.

Видео с актом вандализма опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах видно, как мужчина наносит удары по скале, выбивая слово.В полиции сразу сообщили, что устанавливают личность нарушителя. После чего на него составят административный протокол. В комментариях пользователи предположили, что герой видео — чиновник из Актобе. Информацию позже подтвердили официально.Позже в акимате уточнили, что это директор актюбинского дома культуры казахского общества слепых. Каньон, по данным учёных, образовался около 50 миллионов лет назад. Уникальные узоры на нём создала природа — ветер, осадки и подземные толчки.