Видео со снегопадом в Талгарском перевале опубликовала администрация курорта Shymbulak. Оно снято 27 июля, когда в Алматы прошёл небольшой дождь. 28 августа в мегаполисе действует штормовое предупреждение. Ожидаются гроза, град, дождь. В пресс-службе ДЧС Алматы просят жителей не парковать автомобили под деревьями, так как во время грозы будет сильный ветер. Вместе с тем сохраняется риск селя. Жителей просят не посещать горы Иле-Алатау. По прогнозам синоптиков, уже 29 августа в Алматы будет солнечно.