С первого сентября начнёт круглосуточное вещание международный телеканал Silk Way Cinema, передаёт МИА «Казинформ». Его открывает Телерадиокомплекс президента. Вещание будет вестись на казахском и русском языках. Сигнал канала будет доступен более, чем в 10 странах ближнего зарубежья. Отмечается, что зрителям покажут познавательные и образовательные программы, документальные и музыкальные проекты, телесериалы. Весь контент будет казахстанского производства.